VIMMERBYBO LURADE SIG TILL NÄRA 350 000 KRONOR

En man från Vimmerby åtalas för omfattande bedrägerier. Tre personer har drabbats och totalt kom mannen över 332 000 kronor.

Mellan februari och november 2025 swishade en annan man den nu åtalade mannen vid 124 tillfällen. Det totala beloppet landade på 286 000 kronor. Mannen lovade att betala tillbaka, men den drabbade genomskådade till sist bedrägeriet och anmälde mannen till polisen.

Åklagaren vill att mannen döms för grovt bedrägeri. I förhör har han erkänt gärningen, men tycker inte att händelsen bör betraktas som grov.

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt över tid, avsett ett betydande värde och inneburit synnerligen kännbar skada för målsäganden”, skriver åklagaren i stämningsansökan.

Lurade två kvinnor på samma sätt

Däremot nekar mannen helt till två andra bedrägerier som han åtalas för. Där har två kvinnor drabbats. Mannen har fått dem att tro att han mår dåligt och att hans mamma legat på sjukhus. Den ena kvinnan har lurats på 18 000 kronor och den andra på 28 000 kronor. Brottstiderna är dels i januari och dels i september.

Bevisningen består av vittnesuppgifter från de drabbade samt en mängd teknisk dokumentation som rör konversationer och kontoutdrag.