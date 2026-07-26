SE AVSLUTANDE BILDSPELET FRÅN DIGGILOO

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Foto: Stefan Härnström
Från eftermiddag till sen kväll - det blev massor av musik, dans och glädje på Diggiloo i Hultsfred. Här kommer vårt avslutande galleri från fredagen.
Ovan ser ni de sista 20 bilderna från fredagens musikparty i parken. Kanske ser ni någon ni känner eller er själva?
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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