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SE AVSLUTANDE BILDSPELET FRÅN DIGGILOO

KULTUR 26 juli 2026 12.00

  Från eftermiddag till sen kväll - det blev massor av musik, dans och glädje på Diggiloo i Hultsfred. Här kommer vårt avslutande galleri från fredagen.

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 Ovan ser ni de sista 20 bilderna från fredagens musikparty i parken. Kanske ser ni någon ni känner eller er själva?

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