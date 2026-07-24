DEBATT: Vårdköerna ska fortsätta kortas

När man blir sjuk ska man inte behöva jaga vården. Man ska få kontakt, få besked och få veta vad nästa steg är. Den som väntar på operation, behandling eller besked ska känna sig trygg i Kalmar län.

Genom vårt Trygghetskontrakt går vi socialdemokrater till val på att Kalmar län ska ha Sveriges mest tillgängliga hälso- och sjukvård. Det är ett högt mål. Det ska det vara. Vården i Kalmar län har under lång tid haft goda resultat. Vi har bland landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården, starka sjukhus och medarbetare som varje dag gör skillnad för länets invånare. Det ska vi vara stolta över.

Men stolthet får aldrig bli självgodhet. För den som väntar för länge spelar det ingen roll att regionen står sig väl i nationella jämförelser. För den patienten är väntan alltför påtaglig. För den anhöriga är oron ständigt närvarande. Om man inte vet när nästa besked kommer eller vad nästa steg är, då kommer vården aldrig kännas tillgänglig nog. Därför är vårt besked tydligt: vårdköerna i Region Kalmar län ska fortsätta kortas.

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Det kräver ansvar, uthållighet och förmåga att använda hela länets kapacitet bättre. Våra tre sjukhus, Länssjukhuset i Kalmar, Västerviks sjukhus och Oskarshamns sjukhus, ska inte ställas mot varandra. De ska utvecklas tillsammans. När operationsplaneringen blir mer gemensam, när sjukhusen får tydliga uppdrag och när resurserna används klokt kan fler patienter få vård i tid.

Det handlar också om starka hälsocentraler. Mycket av vården börjar där, nära människors vardag. När den nära vården fungerar bättre kan fler få rätt hjälp tidigare och färre behöver vänta i onödan. Patienten ska inte bollas runt. Man ska kunna få en tid samma dag på sin hälsocentral, veta vem som ansvarar och känna att vården håller ihop.

Digitala verktyg ska göra det enklare att boka, avboka, omboka och följa sin vård. Men digitalisering får aldrig bli ett sätt att lämna människor ensamma. Den ska göra vården mer mänsklig, genom att frigöra tid, ge tydligare besked och skapa fler vägar in för den som behöver hjälp. Digitalt när det går, fysiskt när det behövs.

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Vi vet också att tillgänglighet hänger ihop med medarbetarnas villkor. En god vård med kapade köer kräver att regionen kan behålla och rekrytera personal. Därför ska vi fortsätta stärka arbetsmiljön, minska beroendet av hyrpersonal och ge vårdens medarbetare bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

För oss socialdemokrater är det avgörande att vården ska ges efter behov, aldrig efter plånbok. Ingen ska kunna köpa sig före i kön. Privata gräddfiler löser inte vårdens problem, de gör vården mer ojämlik. Kalmar län behöver inte marknadsexperiment. Kalmar län behöver en sammanhållen vård som håller vad den lovar.

Region Kalmar län ligger ständigt bland landets allra främsta regioner i mätning efter mätning. Det gör vi genom att ständigt ta nästa steg. Vi vill bygga en vård där fler får hjälp snabbare, där köerna kortas och där varje invånare, oavsett bostadsort, kan känna trygghet när vården behövs.

Skriv på trygghetskontraktet för Region Kalmar län genom att rösta på Socialdemokraterna den 13 september.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd