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SÅ STÄLLER LAGEN UPP I HETA DERBYT

Dackarna söker revansch efter den snöpliga förlusten i Västervik i maj. Foto: Hans Lindqvist

SÅ STÄLLER LAGEN UPP I HETA DERBYT

SPEEDWAY 26 juli 2026 21.04

I maj vann favoriten Västervik över rivalen Dackarna med minsta möjliga marginal, 46-44. På tisdag har Målilla-gänget chans till revansch och ikväll tog lagledarna Mikael Teurnberg och Morgan Andersson ut sina trupper.

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Derbyna mellan Västervik och Dackarna har alltid varit laddade, men visst är det en extra krydda att Teurnberg med flera framgångsrika år i Dackarna nu styr Västervik och vice versa med Dackarnas lagledaren Morgan Andersson, som tog SM-guld med Västervik så sent som i höstas.

Nu drabbar kombattanterna samman igen när det vankas derby i Målilla på tisdag. Dackarna gjorde en stark insats borta mot Västervik och har skaplig chans på bonuspoäng.

Morgan Andersson har tagit ut följande lag:

1.        Matias Nielsen

2.        Timo Lahti

3.        Artem Laguta

4.        Andreas Lyager

5.        Patryk Dudek

6.        Avon van Dyck

7.        Sammy van Dyck

Löpande snitt: 11.146

Teurnberg mönstrar följande sjua:

1.        Robert Lambert

2.        Victor Palovaara

3.        Rohan Tungate

4.        Villads Nagel

5.        Jacob Thorssell

6.        Anton Karlsson

7.        Grzegorz Zengota

Löpande snitt: 10.528

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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