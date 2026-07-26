SÅ STÄLLER LAGEN UPP I HETA DERBYT

Dackarna söker revansch efter den snöpliga förlusten i Västervik i maj. Foto: Hans Lindqvist

I maj vann favoriten Västervik över rivalen Dackarna med minsta möjliga marginal, 46-44. På tisdag har Målilla-gänget chans till revansch och ikväll tog lagledarna Mikael Teurnberg och Morgan Andersson ut sina trupper.

Derbyna mellan Västervik och Dackarna har alltid varit laddade, men visst är det en extra krydda att Teurnberg med flera framgångsrika år i Dackarna nu styr Västervik och vice versa med Dackarnas lagledaren Morgan Andersson, som tog SM-guld med Västervik så sent som i höstas.

Nu drabbar kombattanterna samman igen när det vankas derby i Målilla på tisdag. Dackarna gjorde en stark insats borta mot Västervik och har skaplig chans på bonuspoäng.

Morgan Andersson har tagit ut följande lag:

1. Matias Nielsen

2. Timo Lahti

3. Artem Laguta

4. Andreas Lyager

5. Patryk Dudek

6. Avon van Dyck

7. Sammy van Dyck

Löpande snitt: 11.146

Teurnberg mönstrar följande sjua:

1. Robert Lambert

2. Victor Palovaara

3. Rohan Tungate

4. Villads Nagel

5. Jacob Thorssell

6. Anton Karlsson

7. Grzegorz Zengota

Löpande snitt: 10.528