Skriftliga referenser saknas – ”Har inga krav på det”

Rekryteringen av kommunens nya säkerhetssamordnare blev ett monumentalt fiasko för Vimmerby kommun. Nu kan vi berätta att kommunen inte tog några skriftliga referenser i rekryteringsprocessen. – Vi har inga krav på skriftliga referenser och det är såna saker vi ska titta på nu, säger Peter Helge, chef över räddningstjänsten.

Inte ens tre månader hann gå innan kommunen valde att köpa ut sin nya säkerhetssamordnare. Beloppet för skattebetalarna väntas landa runt 1,4 miljoner kronor och utköpet lär gå till historien som ett av kommun-Sveriges snabbaste någonsin.

Säkerhetssamordnaren var enbart i tjänst i ett par veckor innan ett personalärende inleddes och processen slutade med en överenskommelse om 18 månadslöner i utköp. Månadslönen låg en bit över 50 000 kronor i månaden.

Räddningschefen i Vimmerby, Peter Helge, var ansvarig för rekryteringen.

– Det jag kan säga är att det är tråkigt att det blivit såhär, ingen ville att det skulle bli såhär. Det är tråkigt för båda parter och min uppgift är att tänka på Vimmerbys bästa. HR-avdelningen har hanterat ärendet, jag lämnade över det till dem ett antal veckor in efter att personen började sin tjänst.

Vad tänker du kring att det gick så snabbt från anställning till utköp?

– Jag har aldrig varit med om det, men det finns förhållanden som tar slut snabbt. Så är det ibland. Från början var vi jättepositiva och trodde att det skulle vara bra för båda parter och starkt för Vimmerby kommun, men sedan blir det inte som man tänkt. Det blir en besvikelse från båda parter.

Hur snabbt gick det från anställning till att ni känner att det inte fungerar?

– Det har varit en process och man får signaler om vissa saker och diskuterar vidare. Till sist blandar vi in HR och de tar över ärendet.

Fanns det brister i sättet att utföra tjänsten?

– Nej, inte direkt brister så, det handlar mer om det vi kom överens om. Jag upplever att båda parter ansåg att det inte blev som vi kommit överens om. Hen har en sida och vi har en sida. Jag kan inte uttala mig om vad det handlar om, men vi kommer såklart titta på vad vi kan göra när vi rekryterar och vad vi kan lära oss. Jag förstår att man som skattebetalare tycker att det spontant är förskräckligt, men ett mynt har två sidor och vi måste tänka på Vimmerbys bästa. Ibland får man göra såhär.

Såg du några alternativ till utköpet?

– Jag var inte inne i det, det fick HR bolla i. Jag förklarade situationen och utifrån det hanterade HR ärendet. Det är väldigt tråkigt att det blev såhär.

Har du upptäckt några brister i rekryteringsprocessen?

– Rent konkret ser jag inte det, men vi behöver analysera mer och se om man kan göra något ännu bättre. Vi måste lära någonting av det här, det känns inte bra att använda skattepengar på det här sättet och jag tycker att man har ett jätteansvar. Jag ser det här som ett personligt misslyckade och det är jättetragiskt för båda parter, men inte unikt. Det blir en del pengar och det svider.

"Det skedde muntligen"

Under våren försökte Dagens Vimmerby få ut referenser som användes i rekryteringen, men kommunen lade locket på. Inte så konstigt kanske – enligt Peter Helge togs aldrig några skriftliga referenser.

– Det skedde muntligen med telefonsamtal. Vi har ett program som vi använder och där skriver vi in vissa minnesanteckningar.

Men alla referenser var muntliga?

– Ja, absolut. Vi har inga krav på skriftliga referenser och det är såna saker vi ska titta på nu.

Minns du hur många ni tog?

– Tre eller fyra. Det var jättegoda referenser.

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HR-avdelningen var inte involverad

Hur många som sökte tjänsten minns inte Helge, men tre-fyra personer kallades till intervju. Han vill inte svara på om personen som rekryterades var förstavalet.

– Hen svarade absolut upp mot kompetenskraven vi ställde.

Är det något du tänker att ni borde ha gjort annorlunda?

– Man kan ha provanställning på vissa och inte på vissa. Till en sån här tjänst gör man säkerhetsprövningar och många andra saker. Vi gör inga personlighetstester, men man tittar på bakgrund och så.

Finns det möjlighet att ha provanställning till den här typen av tjänster?

– Om personer har möjlighet att få tjänstledigt kan man ha det, men jag tror inte man är villig att ta ett jobb och säga upp sig om det finns en risk att provanställningen upphör.

HR-avdelningen var inte involverad i rekryteringsprocessen. I ett mejl skriver avdelningens chef Marie Halldén såhär:

”Som du vet kan vi inte kommentera eller svara på frågor gällande enskilda överenskommelser med medarbetare. Dessa överenskommelser är en del av arbetsgivarens och den enskilde medarbetarens arbetsrättsliga relation och hanteras därför strikt mellan berörda parter. När det gäller rekryteringsprocessen är det något vi kontinuerligt ser över för att säkerställa att allt skett enligt antagna policy och riktlinjer. När det gäller HRs roll har vi inte varit involverade i just detta fall”.

Här kan du se tidigare artiklar om fallet:

KOMMUNEN UTREDER FRAMTIDEN FÖR HELT FÄRSKA REKRYTERINGEN

VAR ANSTÄLLD I TRE MÅNADER – ANSTÄLLD KÖPS UT FÖR MILJONBELOPP

EFTER UTKÖPET – KOMMUNEN SKA UTREDA REKRYTERINGEN