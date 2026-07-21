700 KILO TUNG TJUR RÄDDADES UR KÄRR: "SLITIT PÅ BRA"

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om djurräddning i Mantebo, öster om sjön Yxern, i Vimmerby kommun.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 12.29 på tisdagen.

Det ska röra sig om djurräddning av större tamdjur i Mantebo vid sjön Yxern.

Uppdatering 13.05:

Det rör sig om en tjur som har gått ner i ett kärr. Räddningstjänsten är framme på platsen och arbertar med att få loss tjuren.

Uppdatering 14:00:

Tjuren är fortfarande kvar i kärret. Räddningstjänsten håller på och försöker få upp den med hjälp av rep och en traktor.

– Jag har inte fått bekräftat än att den är uppe, men den är på väg upp ur kärret, säger operatören.

Uppdatering 14.30:

Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten meddelar att han tillsammans med Roger Karlsson och personal från Ankarsrum har dragit upp tjuren ur ett kärr i Mantebo i anslutning till sjön Yxern

– Det var en tjur på 600–700 kilo som hade gått ner sig i ett ganska djupt krondike fyllt av vatten så vi har slitit på bra och gjort det med handkraft och traktorer. Slutet gott, allting gott. Det är upp till ägaren att kolla hur det är med djuret. Tjuren stod på alla fyra ben när vi åkte därifrån och vi får hoppas att allting förlöper sig bra, säger Kenneth Söderberg.

Det var ägaren som upptäckte att det saknades ett djur på tisdagen, kollade runt i hagen och hittade tjuren i kärret.

– Man vet inte hur länge tjuren har suttit fast. Den kan ha suttit alltifrån i går kväll till ett par timmar i dag på dagen. Tjuren hade gått ner sig djupt. Det var bara överdelen på tjuren, säg tio centimeter, plus huvudet som syntes. Resten var under vatten, säger Kenneth Söderberg.

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