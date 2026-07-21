DEBATT: Våld lämnar inte alltid blåmärken

Varje dag lever kvinnor i relationer där kontroll, hot och ekonomiskt beroende begränsar deras frihet. Vi belyser ofta det fysiska våldet så som slag, sparkar och andra fysiska övergrepp. Men våldet mot kvinnor är ofta betydligt mer omfattande än så.

Många kvinnor utsätts även för psykiskt och ekonomiskt våld, detta våld syns inte lika lätt utanpå men det känns likväl inuti den som drabbas. Det bryter ned den utsatta kvinnans självkänsla, frihet och hennes möjlighet till att leva ett självständigt liv.

Psykiskt våld kan vara verbala och skriftliga hot, kränkningar och kontroll. Det ekonomiska våldet kan vara att partnern har full kontroll på ekonomin vilket innebär att kvinnans möjlighet till att vara ekonomiskt självständig hindras. Det här gör det ofta mycket svårare för kvinnan att lämna den destruktiva relationen.

Vi måste gemensamt ta alla former av våld i nära relationer på allvar. Vi behöver prata mer om dessa frågor för att fler ska förstå att ord kan göra lika ont som slag. Psykiskt och ekonomiskt våld är allvarligt och det kan få stora konsekvenser för den drabbade. Det ska uppmärksammas och när det är ett brott så bör det även anmälas till polisen, precis som en fysisk våldshandling ska anmälas.

Skolor, myndigheter och vården behöver bli bättre på att upptäcka även denna typ av våld precis som vi har alla ett ansvar att bidra till att motverka våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor lämnar inte alltid fysiska märken, men det lämnar alltid spår. Vi måste därför våga fråga och våga agera – för varje kvinnas rätt till ett liv fritt från våld.

Kristin Ingvarsdotter, Vänsterpartiet Västervik