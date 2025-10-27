JUST NU: LARM OM BRAND I INDUSTRIBYGGNAD I VIMMERBY

Det var vid klockan 07.51 på måndagsmorgonen som larmet kom in till SOS Alarm. Enligt detta ska det handla om en brand i en industribyggnad hos Vida Packaging på Hultsfredsvägen i Vimmerby (Tallholmens industriområde).

Ärendeomfattningen beskrivs som "medel".

Några övriga detaljer om branden har vi ännu inte.

Uppdatering klockan 08.20:

Räddningstjänsten är på plats med flera enheter. Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör kom larmet först in som en automatlarm, men ringdes strax därefter också in av personal vid företaget. Det ska handla om brand i en motor på taket av fastigheten. Omfattningen av branden eller om det finns spridningsrisk är ännu oklar. Räddningstjänsten ska initialt inriktat sig på att försöka förhindra spridning vidare i ventilationssystemet. Rök ska ha tagit sig ner i den aktuella loklaen. Det finns ännu ingen prognos på hur länge man kommer vara kvar på platsen.

