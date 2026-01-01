Fastighetsägaren om branden: ”Kunde blivit en katastrof”

En familj med tre barn bodde i huset i Bröttorp som fick omfattande skador i branden under nyårsnatten. När fastighetsägare Anders Johansson fick första telefonsamtalet var ladan bredvid redan övertänd. – Hade det blåst från väster kunde det blivit en katastrof, säger han.

Redan när räddningstjänsten anlände till platsen rapporterades om en fullt utvecklad brand.

Enligt operatören på Trygghets- och Larmcentralen i Kalmar var 15 enheter sysselsatta som mest under natten med att bekämpa storbranden i Bröttorp mellan Färjestaden och Norra Möckelby. Den ska ha orsakats av att en fyrverkeripjäs sköts in i en lada med halm.

Väcktes av telefonen

Ladan som brunnit ner och det intilliggande bostadshuset ägs båda av Anders Johansson, som också bor inte långt därifrån.

– I huset bodde två vuxna och tre barn som fick bege sig till en anhörig i natt. Jag bor precis jämte i ett annat hus och väcktes av ett telefonsamtal på natten. Jag hade gått och lagt mig tidigt. Det ringde hela tiden, tre-fyra samtal på bara någon minut strax efter midnatt och det kom en granne och knackade på. Då var jag redan på väg ut. Då var ladugården övertänd, berättar han om den dramatiska natten.

”Det var på håret”

Nu tvingas han konstatera att ladan, där det förvarades halm, är helt nedbrunnen, bostadshuset har omfattande skador och enligt Anders Johansson är det skador på en närliggande liten verkstad, som tillhörde hyresfastigheten, och det hann ta sig också i gaveln på ytterligare en gammal närliggande ladugård.

– Där fick de stopp på det. De trodde först inte att de kunde rädda den, men lyckades. Det var på håret, säger Anders Johansson som varit sysselsatt med att rädda saker undan lågorna.

– Det fick flyttas grejer från även andra hus. I förebyggande syfte, berättar Anders Johansson, som någonstans i katastrofen ändå är tacksam över att det inte blev ännu värre.

Det beskrivs som en klassisk liten Ölandsbebyggelse med massa ladugårdar som ligger tät, tätt.

– Det kunde blivit mycket, mycket värre om lågorna spridit sig. Hade det blåst från väster kunde det blivit en katastrof. Det hade varit katastrof, skyndar han sig att rätta sig.

Anmälan upprättad

Ingen person ska ha kommit till skada, uppgifter gör också gällande att inga djur skadats.

– Den fanns lite höns i ett hönshus mellan ladan och bostadshuset, av dem är det någon som inte klarat sig, uppger Anders Johansson.

Branden misstänks ha orsakats av en fyrverkeripjäs, som enligt polisen ska ha skjutits in i ladan.

En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats och platsen kommer att spärras av för teknisk undersökning.