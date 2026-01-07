Bil körde av vägen och krockade med träd utanför Vimmerby

Det ska röra sig om en singelolycka med personbil. Olyckan inträffade vid 22-tiden och det ska vara i höjd med Grägarp utanför Vimmerby.

Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att det är lugnt på platsen.

– En personbil har kört av vägen och kolliderat med ett träd. Personen tog sig ut ur bilen på egen hand och det finns inget sjukvårdsbehov. Vi har varit på plats för att kontrollera läckage och hjälpt till med att beställa bärgare till personen, säger Kenneth Söderberg.

Det ska vara väldigt halt på platsen, enligt räddningastjänsten.

– Det är glashalt på vägen. Bilen gick bara rakt fram i en vänsterböj och kolliderade med ett träd, säger Kenneth Söderberg.

Artikeln har uppdaterats.