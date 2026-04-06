JUST NU: TAK HÅLLER PÅ ATT BLÅSA AV FASTIGHET I VIRSERUM

Räddningstjänsten har just larmats om att ett plåttak håller på att lyfta och blås av en industrifastighet i Virserum.

I larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 18.28, beskrivs ärendeomfattningen som ”hög” och händelsen som ”lösa föremål”.

Operatören vid SOS Händelseinfo berättar att det rör sig om ett plåttak som riskerar att lyfta och blåsa av fastigheten.

”Det är ett 70-80 kvadratmeter stort plåttak som har fläkts upp och riskerar att blåsa av från en industrifastighet. Räddningstjänstens styrkor på plats rapporterar att det redan har lossnat isolering och plåt. Man håller nu på att spärra av på platsen och ska försäkra säkra taket. Ingen ambulans är larmad till platsen”.

Artikeln kommer att uppdateras.