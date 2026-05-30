Vimmerby precis så överlägset som väntat – tog årets största vinst

Många utgick från att Vimmerby skulle krossa bottenlaget Eksjö. Precis så blev det. Ett inspirerat och skickligt VIF vann med 8-0 (5-0).

Vimmerby var ungefär lika dominant som färgen grön på Libyens flagga. Gustaf Johansson i målet stod ju där i straffområdet, men måste ha haft en av karriärens tråkigaste matcher.

För Eksjö hade ingenting i den bemärkelsen där ingenting betyder exakt ingenting. Motståndets offensiva spel var blott stoft och aska – och då var kanske defensiven ännu sämre mot detta helt överlägsna Vimmerby IF. Krydda underlägsenhet med många grova individuella misstag och ja, 8-0 var i underkant.

Avgjort redan efter en kvart

Vimmerby satte full fart direkt och matchen var packad och klar efter en kvart. Då ledde VIF med 3-0, det var 5-0 i paus och det enda som var intressant i andra halvlek var frågan: hur mycket kommer Vimmerby vinna med?

Det blev 8-0. Årets största seger för VIF som ytterligare befäster sin solklara position som serieledare i division fyra.

Individuellt stack högeryttern Melker Johansson ut ännu en gång. Han gör kanske sin bästa säsong såhär långt och hann med två mål och en assist på den timme han spelade.

Många spelare imponerade

Vimmerbys insats blir ännu mer imponerande med tanke på att man roterade ganska friskt. Max Karlsson tackade för förtroendet och gjorde två mål. Selatin Shaljani kom in i andra och satte två bollar i nät på tio minuter. Farouk Alaloush öppnade målskyttet efter fem minuter och i slutskedet rundade Rasmus Samuelsson av matchen med 8-0.

Ville Abenius fick chansen från start och gjorde en inspirerande insats – men alla i VIF var skickliga och påslagna mot ett sorgligt uppgivet Eksjö.

Tabellen är fin läsning för VIF för stunden. Kommentarer från matchen kommer senare.