Länsstyrelsen ändrar egna beslutet – nu får ännu fler storskarvar skjutas

Skyddsjakten på storskarv i Kalmar län utökas med ytterligare 3 500 fåglar per år. Foto: MostPhotos

Storskarven uppges orsaka stora problem för fisket i länet. Nu har Länsstyrelsen fattat beslut att utöka skyddsjakten mellan 2025-2027 med ytterligare 3 500 fåglar årligen jämfört med sitt eget beslut från i februari.

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att ändra delar av sitt eget beslut meddelat den 26 februari i år om skyddsjakt efter storskarv i länet.

Då bestämdes det att 6 400 fåglar skulle skjutas årligen i länet. Det ökas nu på med 3 500 fåglar så att kvoten blir 9 900 storskarvar per år. Detta gäller under tidsperioder från den 1 mars 2025 till och med 30 november 2027.

Beslutet kommer efter ansökan från Swedish Pelagic Federation (SPF) och Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) om utökade kvoter av storskarv att fälla under skyddsjakten. Organisationerna menar bland annat att den kraftigt ökade skarvpopulationen de senaste decennierna orsakar stora skador på fiskbestånd och fiskeredskap.

Äter mer än yrkesfiskarna får upp

”Skarvens konsumtion av fisk innebär ett mycket hårt tryck på redan ansträngda bestånd, exempelvis abborre, gädda, gös och ål. Den alltför stora förekomsten av skarv innebär en långsiktig negativ påverkan på ekosystemet”, skriver man bland annat.

Enligt organisationerna hyser Kalmar län cirka 20 % av hela Sveriges skarvbestånd, och länets population uppskattas till minst 72 000 skarvar. Man uppskattar att storskarvarna i Kalmar län står för ett dagligt intag av fisk på 36 ton, vilket blir drygt 1 000 ton fisk per månad.

”Detta överskrider med stor marginal hela det yrkesfiske som bedrivs i länet”, skriver man i sin ansökan.