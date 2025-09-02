EFTER ANGREPPET – kommunens IT-system åter i drift

Kommunens IT-system är åter i drift efter angreppet. Foto: MostPhotos

I förra veckan drabbades många kommuners leverantör, Miljödata, av ett cyberangrepp. Vimmerby kommun drabbades av detta.

Det var den 23 augusti som cyberangreppet mot Miljödata upptäcktes. Ett stort antal kommuner, däribland Vimmerby berördes, av attacken.

De berörda IT-systemen, totalt fyra til antalet, har legat nere efter händelsen och leverantören kunde då inte utesluta eller bekräfta om känsliga uppgifter läckt.

Under tisdagen gick kommunen ut med att de berörda systemen åter var tillgängliga och kommunens IT-system därmed i drift igen.

Systemen används för att stötta kommunens chefer i hanteringen av bland annat rehabilitering, tillbud och arbetsskador.

"Kommunen inväntar information från leverantören om data har blivit exponerad i samband med angreppet. Någon prognos för hur lång tid det kan ta har man inte för närvarande", skriver kommunen.

Personuppgiftsincidenten har rapporterats till Integritetsskyddsmyndigheten och de personer som fått, eller riskerar att få, sina personuppgifter läckta har informerats.