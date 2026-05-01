HFK tog säsongens första seger – vände mot DSK: "Ber inte om ursäkt"

Hultsfreds FK skrällde på Dalavallen och tog säsongens första trepoängare. Filip Fungmark och Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia låg bakom vändningen i andra halvlek. – Vi ber inte om ursäkt. Vi tror på det hela vägen och gör en stabil insats, säger HFK:s Anders Larsson.

Djursdala SK fick en fin start på mötet med Hultsfreds FK när Ludvig Lundqvist satte 1-0 redan efter nio minuters spel. En av matchens förgrundsfigurer, rutinerade Filip Fungmark, kvitterade efter en halvtimme men Anton Brorsson och DSK svarade blixtsnabbt med ett 2-1-mål.

– HFK kommer ut och är starka första fem-tio minuterna. Sedan tycker jag att vi tar över och är klart bättre. Vi har 30 minuter i första halvlek där vi är ruggigt bra, säger DSK-tränaren David Henriksson.

I andra halvlek var det ombytta roller. Hultsfreds FK justerade några taktiska detaljer och tog över matchbilden. Filip Fungmark satte sitt och HFK:s andra mål i matchen och med kvarten kvar avgjorde Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia.

– Otroligt skönt att studsa tillbaka. Vi har gjort bra insatser mot både IFK Oskarshamn och Ruda men inte räckt till på slutet. DSK ska väl egentligen också vara ett topplag men spelar de som idag tror jag inte att de blir det, säger HFK-tränaren Anders Larsson.

"Sätter varandra i skiten"

David Henriksson var märkbart besviken efter matchen.

– Det är tungt och riktigt surt. I andra halvlek är HFK det klart bättre laget. Vi slarvar, lämnar över ansvaret och kroknar. Jag har ändå tyckt att vi varit bra tränade så jag vet inte vad det beror på. Vi orkar inte riktigt, slår bort passningar och sätter varandra i skiten. Vi får det inte alls att stämma och HFK är klart mer desperata på tre poäng än vad vi är, konstaterar han.

Anders Larsson var av förklarliga skäl desto nöjdare med säsongens första seger.

– Vi upplevde att vi bjöd på lite mycket yta centralt i mitten i första halvlek och rättade till det genom att droppa ner med en forward. Då fick vi bättre koll och utöver målen skapar vi flera chanser, vi har en i stolpen bland annat. Det hade varit tufft mentalt att tappa poäng sent i ytterligare en match men vi tror på det hela vägen och jag upplevde inte att det var jättefarligt på slutet. Vi hade bra koll.

Om Fungmark: "Ett unikum"

Nyförvärvet Kushtrum Krasniqi får beröm i Hultsfreds FK, precis som Filip Fungmark.

– ”Tim” är jätteduktig. Han gör sin första match efter att bara ha varit med en träning. Och Filip Fungmark är ett unikum… Det går inte fort men han gör tunnlar och snurrar med motståndarna. Han sätter också en frispark i krysset från 30 meter. Hela laget gör det bra och det är skönt att vi inte viker ner oss när det blir lite hett.