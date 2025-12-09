JUST NU: ELJÄTTEN HÖJER NÄTAVGIFTEN IGEN

E.On gör som många andra eljättar senaste tiden – höjer priset på elnätsavgiften. Åtgärden påverkar många hushåll och verksamheter i Kalmar län.

Den nya höjningen gäller från och med den 1 januari 2026. Hur mycket det påverkar ett hushåll beror såklart på förbrukningen och vilken säkringsstorlek man har.

I södra elnätsområdet blir prisökningen 53 kronor per månad för en villa med 20A och en årsförbrukning på 10 000 kWh. För en lägenhet med förbrukning på 2 000 blir skilnaden 14 kronor.

Ska gå till investeringar

Precis som många gånger tidigare motiveras höjningen med behov av investeringar i elnätet.

”Sverige är mitt i en klimatomställning där efterfrågan på el ökar snabbt, fler kunder vill ansluta till elnätet och mer förnybar elproduktion ska få plats. Just nu har vi anslutningsförfrågningar till E.ONs elnät som motsvarar 2,5 gånger elförbrukningen en kall vinterdag i hela Sverige. Vi investerar löpande för att underhålla, reparera och vädersäkra elnätet. Men också för att kunna bygga ut och ansluta nya elproduktionsanläggningar och laddinfrastruktur, så att när hushåll och företag vill använda el smartare och effektivare är elnätet redo”, skriver E.On på sin hemsida.

Den fasta avgiften för en villa med säkring på 20A höjs med 5 procent, från 624 kronor till 656 per månad. Även den rörliga delen höjs med cirka 5 procent, från 24,56 öre på kWh till 25,84.