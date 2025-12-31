JUST NU: VARNING FÖR PLÖTSLIG ISHALKA HOS OSS

Ska du ut och köra bil eller ta en promenad på nyårsdagen? Kör försiktigt och på med broddarna, för nu utfärdar SMHI en gul varning för plötslig ishalka.

Varningen, som bland annat avser hela Kalmar län, gäller från klockan 02.00 till 15.00 på nyårsdagen, då det väntas falla regn på kalla vägar med ishalka som följd.

SMHI uppmanar alla att köra försiktigt, att anpassa hastigheten till väglaget och att avsätta längre tid för resorna. Det finns även risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken.

”Under natten mot torsdag drar regn in västerifrån som kan falla på kalla vägar och ge problem med halka. Regnet följs av något stigande temperatur, främst längs kusterna. Under eftermiddagen mattas regnet av. Det är osäkert hur stor del av nederbörden faller som snö, främst över höglandet. Regnet följs också av kallare luft under natten, vilket kan ge problem med återfrysning”, skriver SMHI på sin hemsida.