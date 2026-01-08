Här är nya lagarna som gäller från årsskiftet

Flera nya lagar och bestämmelser trädde i kraft vid årsskiftet. Foto: MostPhotos

En mängd nya lagar och förordningar gäller i Sverige sedan december övergick i januari och 2025 i 2026. Det handlar bland annat om billigare tandvård för äldre, höjt återvandringsbidrag och att det nu inte längre finns ett förbud mot att utvinna uran i Sverige. Nedan listar vi ett urval av de lagar och bestämmelser som trädde i kraft vid årsskiftet.

Ökat jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget förstärks, vilket för personer under 66 år innebär att mer pengar stannar i plånboken efter att skatten betalats. För en heltidsarbetande person med genomsnittslön innebär det cirka 400 kronor mer i plånboken varje månad enligt regeringen.

Kraftigt höjt återvandringsbidrag

Det ekonomiska bidraget till personer som vill återvandra till sitt hemland höjs till 350 000 kronor till personer över 18 år. Barn och ungdomar under 18 år kan få 25 000 kronor. Ett hushåll kan maximalt få 600 000 kronor i återvandringsbidrag.

Hårdare regler för partipolitiska lotterier

Lotterier som finansierar politiska partier måste tydligt informera sina lottköpare om vilka som står bakom lotteriet och gynnas av försäljningen.

Skärpta SFI-krav

Den som studerar vid SFI får nu ett krav på sig om att bli klar med utbildningen inom tre år. Sjukskrivning och föräldraledighet kan göra att tiden förlängs.

Slopat förbud mot utvinning av uran

Miljöbalken ändras så att det numera går att beviljas tillstånd för gruvdrift och gruvanläggning för att utvinna uran i Sverige.

Skattefria ISK-nivån höjs

Den skattefria nivån på investeringssparkonton (ISK) höjs från 150 000 kronor till 300 000 kronor.

Sänkt elskatt

Elskatten sänks från 43,9 till 36 öre per kilowattimme.

Billigare tandvård för äldre

Det förstärkta högkostnadsskyddet inom tandvården började gälla för äldre den 1 januari.

Högre krav för att bli villkorligt frigiven

Från och med januari är det högre krav som gäller för att bli villkorligt frigiven. Tidigare har det räckt att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff, vilket nu höjs till tre fjärdedelar av straffet. Även prövotiden efter en villkorlig frigivning höjs från ett till två år.

Sänkt ROT-avdrag

ROT-avdraget sänks från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent.