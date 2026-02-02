Han tog storslam vid helgens pimpeltävlingar

Flera pimpeltävlingar hölls i helgen. Då blev det storslam för Magnus Hallberg från Vrångfall. Han vann både kommunmästerskapet i Vimmerby och Kalmardistriktets första deltävling i DM-serien.

Kommunmästerskapet hölls på sjön Ämmern i Östergötland i samband med en stortävling där. Något udda förstås, då kommunmästerskapet annars vanligtvis hålls i Vimmerby kommun. Det var bristen på bra isar som gjorde att man slog ihop kommunmästerskapet med stortävlingen på Ämmern.

Bästa resultat i kommunmästerskapet:

Herrar:

1) Magnus Hallberg, Vrångfalls AFK, 9 510 gram

2) Sören Gladeling, Stångådalens SFK, 7 096 gram

3) Ingemar Jakobsson, Stångådalens SFK, 6 348 gram

4) Fredric Ankarberg, Stångådalens SFK, 6 054 gram

5) Peter Olsson, Stångådalens SFK, 5 460 gram

6) Mats Åkesson, Stångådalens SFK, 5 454 gram

7) Frank Hjelte, Gullringens SFK, 4 186 gram

8) Silve Stridh, Gullringens SFK, 3 940 gram

9) Håkan Forss, Gullringens SFK, 3 862 gram

10) Jimmie Dahlström, Stångådalens SFK, 3 344 gram

Damer:

1) Lena Stridh, Gullringens SFK, 6 044 gram

2) Linda Norberg, Vrångfalls AFK, 3 880 gram

3) Gun-Inger Hjelte, Gullringens SFK, 2 884 gram

4) May Tomasson, Gullringens SFK, 1 838 gram

5) Gull Johansson, Gullringens SFK, 1 136 gram

6) Britt-Marie Jakobsson, Stångådalens SFK, 862 gram

MELLIS

Första deltävlingen av fyra i Kalmardistriktet hölls på Hemsjön i arrangemang av Gullringens SFK. Hemsjön höll en stabil is på mellan tio och 15 centimeter och det var bra vikter som kom in. Ett 40-tal deltagare fanns på plats och DM-serien ska sålla ut de bästa i varje klass för kvalificering till 2027 års SM i pimpel. I regel går minst de tre bästa i klasserna till SM. När DM-serien är avklarad väljs de tre bästa individuella placeringarna ut och de med lägst poäng går vidare.

Det är även lagtävlingar för uttagning till Lag-SM. Nästa helg körs Smålandsmästerskapet i Växjö och också den andra DM-tävlingen i serien.

Resultat DM-tävlingen:

Herrsenior:

1) Magnus Hallberg, Vrångfalls AFK, 8 216 gram

2) Jimmie Dahlström, Stångådalens SFK, 4 800 gram

3) Joakim Zeilon, Stångådalens SFK, 4 708 gram

4) Dennis Rosberg, Virserums SFK, 3 845 gram

5) August Linder, Gullringens SFK, 3 462 gram

6) Morgan Brinter, Fliseryds SFK, 3 286 gram

7) Liam Brinter, Fliseryds SFK, 844 gram

Herrveteraner:

1) Frank Hjelte, Gullringens SFK, 7 362 gram

2) Fredric Ankarberg, Stångådalens SFK, 7 021 gram

3) Håkan Andersson, Vrångfalls AFK, 6 479 gram

4) Anders Milton, Stångådalens SFK, 6 382 gram

5) Leif Zeilon, Stångådalens SFK, 6 024 gram

6) Mats Åkesson, Stångådalens SFK, 5 702 gram

7) Magnus Karlsson, Stångådalens SFK, 5 135 gram

8) Rolf Emanuelsson, Stångådalens SFK, 3 180 gram

9) Torbjörn Johnsson, Vrångfalls AFK, 2 914 gram

10) Peter Olsson, Stångådalens SFK, 2 719 gram

11) Michael Söderlund, Stångådalens SFK, 1 754 gram

Äldre herrveteraner:

1) Sigge Strid, Gullringens SFK, 5 436 gram

2) Sören Gladeling, Stångådalens SFK, 4 721 gram

3) Micael Glennfalk, Stångådalens SFK, 4 563 gram

4) Håkan Dahlström, Stångådalens SFK, 4 520 gram

5) Silve Stridh, Gullringens SFK, 4 261 gram

6) Ingemar Jakobsson, Stångådalens SFK, 4 170 gram

7) Inge Magnusson, Stångådalens SFK, 4 101 gram

8) Kenneth Hallberg, Vrångfalls AFK, 3 967 gram

9) Håkan Forss, Gullringens SFK, 3 381 gram

10) Sten Stridh, Gullringens SFK, 2 519 gram

11) Sven-Inge Johansson, Gullringens SFK, 206 gram

Damsenior:

1) Linda Norberg, Vrångfalls AFK, 3 195 gram

Damveteran:

1) Gun-Inger Hjelte, Gullringens SFK, 1 696 gram

Äldre damveteraner:

1) Lena Stridh, Gullringens SFK, 5 034 gram

2) Maggan Stridh, Gullringens SFK, 3 769 gram

3) Britt-Marie Jakobsson, Stångådalens SFK, 959 gram

4) Elisabeth Holmer, Fliseryds SFK, 756 gram

5) Gull Johansson, Gullringens SFK, 425 gram

Äldre herrjunior:

1) Kevin Zeilon, Stångådalens SFK, 821 gram

Herrsenior lagtävling:

1) Vrångfalls AFK (Håkan, Magnus, Linda) 17 890 gram

2) Stångådalens SFK (Joakim, Jimmie, Fredric) 16 529 gram

Herrveteranlag:

1) Stångådalens SFK 2 (Mats, Leif, Magnus) 16 861 gram

2) Stångådalens SFK 1 (Anders, Peter, Rolf) 12 281 gram

3) Stångådalens SFK 3 (Håkan, Michael, Britt-Marie) 7 233 gram

Äldre herrveteranlag:

1) Stångådalens SFK (Ingemar, Micael, Sören) 13 454 gram

2) Gullringens SFK (Silve, Sigge, Sten) 12 216 gram

Damveteranlag:

1) Gullringens SFK (Lena, Maggan, Gun-Inger) 10 499 gram.