Han tog storslam vid helgens pimpeltävlingar

Kommunmästerskapet hölls på sjön Ämmern i Östergötland i samband med en stortävling där. Något udda förstås, då kommunmästerskapet annars vanligtvis hålls i Vimmerby kommun. Det var bristen på bra isar som gjorde att man slog ihop kommunmästerskapet med stortävlingen på Ämmern.
Bästa resultat i kommunmästerskapet:
Herrar:
1) Magnus Hallberg, Vrångfalls AFK, 9 510 gram
2) Sören Gladeling, Stångådalens SFK, 7 096 gram
3) Ingemar Jakobsson, Stångådalens SFK, 6 348 gram
4) Fredric Ankarberg, Stångådalens SFK, 6 054 gram
5) Peter Olsson, Stångådalens SFK, 5 460 gram
6) Mats Åkesson, Stångådalens SFK, 5 454 gram
7) Frank Hjelte, Gullringens SFK, 4 186 gram
8) Silve Stridh, Gullringens SFK, 3 940 gram
9) Håkan Forss, Gullringens SFK, 3 862 gram
10) Jimmie Dahlström, Stångådalens SFK, 3 344 gram
Damer:
1) Lena Stridh, Gullringens SFK, 6 044 gram
2) Linda Norberg, Vrångfalls AFK, 3 880 gram
3) Gun-Inger Hjelte, Gullringens SFK, 2 884 gram
4) May Tomasson, Gullringens SFK, 1 838 gram
5) Gull Johansson, Gullringens SFK, 1 136 gram
6) Britt-Marie Jakobsson, Stångådalens SFK, 862 gram
MELLIS
Första deltävlingen av fyra i Kalmardistriktet hölls på Hemsjön i arrangemang av Gullringens SFK. Hemsjön höll en stabil is på mellan tio och 15 centimeter och det var bra vikter som kom in. Ett 40-tal deltagare fanns på plats och DM-serien ska sålla ut de bästa i varje klass för kvalificering till 2027 års SM i pimpel. I regel går minst de tre bästa i klasserna till SM. När DM-serien är avklarad väljs de tre bästa individuella placeringarna ut och de med lägst poäng går vidare.
Det är även lagtävlingar för uttagning till Lag-SM. Nästa helg körs Smålandsmästerskapet i Växjö och också den andra DM-tävlingen i serien.
Resultat DM-tävlingen:
Herrsenior:
1) Magnus Hallberg, Vrångfalls AFK, 8 216 gram
2) Jimmie Dahlström, Stångådalens SFK, 4 800 gram
3) Joakim Zeilon, Stångådalens SFK, 4 708 gram
4) Dennis Rosberg, Virserums SFK, 3 845 gram
5) August Linder, Gullringens SFK, 3 462 gram
6) Morgan Brinter, Fliseryds SFK, 3 286 gram
7) Liam Brinter, Fliseryds SFK, 844 gram
Herrveteraner:
1) Frank Hjelte, Gullringens SFK, 7 362 gram
2) Fredric Ankarberg, Stångådalens SFK, 7 021 gram
3) Håkan Andersson, Vrångfalls AFK, 6 479 gram
4) Anders Milton, Stångådalens SFK, 6 382 gram
5) Leif Zeilon, Stångådalens SFK, 6 024 gram
6) Mats Åkesson, Stångådalens SFK, 5 702 gram
7) Magnus Karlsson, Stångådalens SFK, 5 135 gram
8) Rolf Emanuelsson, Stångådalens SFK, 3 180 gram
9) Torbjörn Johnsson, Vrångfalls AFK, 2 914 gram
10) Peter Olsson, Stångådalens SFK, 2 719 gram
11) Michael Söderlund, Stångådalens SFK, 1 754 gram
Äldre herrveteraner:
1) Sigge Strid, Gullringens SFK, 5 436 gram
2) Sören Gladeling, Stångådalens SFK, 4 721 gram
3) Micael Glennfalk, Stångådalens SFK, 4 563 gram
4) Håkan Dahlström, Stångådalens SFK, 4 520 gram
5) Silve Stridh, Gullringens SFK, 4 261 gram
6) Ingemar Jakobsson, Stångådalens SFK, 4 170 gram
7) Inge Magnusson, Stångådalens SFK, 4 101 gram
8) Kenneth Hallberg, Vrångfalls AFK, 3 967 gram
9) Håkan Forss, Gullringens SFK, 3 381 gram
10) Sten Stridh, Gullringens SFK, 2 519 gram
11) Sven-Inge Johansson, Gullringens SFK, 206 gram
Damsenior:
1) Linda Norberg, Vrångfalls AFK, 3 195 gram
Damveteran:
1) Gun-Inger Hjelte, Gullringens SFK, 1 696 gram
Äldre damveteraner:
1) Lena Stridh, Gullringens SFK, 5 034 gram
2) Maggan Stridh, Gullringens SFK, 3 769 gram
3) Britt-Marie Jakobsson, Stångådalens SFK, 959 gram
4) Elisabeth Holmer, Fliseryds SFK, 756 gram
5) Gull Johansson, Gullringens SFK, 425 gram
Äldre herrjunior:
1) Kevin Zeilon, Stångådalens SFK, 821 gram
Herrsenior lagtävling:
1) Vrångfalls AFK (Håkan, Magnus, Linda) 17 890 gram
2) Stångådalens SFK (Joakim, Jimmie, Fredric) 16 529 gram
Herrveteranlag:
1) Stångådalens SFK 2 (Mats, Leif, Magnus) 16 861 gram
2) Stångådalens SFK 1 (Anders, Peter, Rolf) 12 281 gram
3) Stångådalens SFK 3 (Håkan, Michael, Britt-Marie) 7 233 gram
Äldre herrveteranlag:
1) Stångådalens SFK (Ingemar, Micael, Sören) 13 454 gram
2) Gullringens SFK (Silve, Sigge, Sten) 12 216 gram
Damveteranlag:
1) Gullringens SFK (Lena, Maggan, Gun-Inger) 10 499 gram.