16 februari 2026
Trots 21 minusgrader – 23 pimpelfiskare gjorde upp om SM-platserna

Leif och Joakim Zeilon som tog var sin klasseger vid DM-deltävlingen på Juttern i söndags. Foto: Pressbild

SPORT 16 februari 2026 16.00

Det var hela 21 minusgrader i söndags morse vid sjön Juttern vid Flaka i Gullringen. Ändå var det hela 23 pimpelfiskare som tävlade om 2027 års SM-platser.

Runt om i Sverige kvalar man nu in till SM 2027. Tävlingarna hålls distriktsvis och väl på SM tävlar man både för sin klubb och sitt distrikt.

Den tredje deltävlingen av fyra hölls i helgen och då blev det definitivt årets kallastaste tävlingsstart med 21 minusgrader. 

– Men under dagen värmde solen och fiskarna tinade upp vartefter. Vilket också fisken gjorde, efter en trög start. Isen var från tio centimeter och uppåt, och råkarna hade gått igen efter några nätter med minus 20 grader. Fisket var varierat, stora områden utan någon fisk medan andra hål gav flera kilo. Så de stod i mängd på vissa fläckar, säger Mikael Glennfalk från Stångådalens SFK.

Allra mest fisk fick Leif Zeilon, Stångådalen, som hittade bra hål vid en udde nära starten. Kommande helg avgörs serien när den fjärde deltävlingen hålls och efter det vet man även vilka tävlingsfiskare som får åka till SM nästa år.

Fakta

Resultat:

Herrsenior
1 Joakim Zeilon Stångådalens SFK 5467
2 Johannes Karlsson Stridh Gullringens SFK 4382
3 Magnus Hallberg Vrångfalls AFK 1425 

Herrveteran
1 Leif Zeilon Stångådalens SFK 8060
2 Fredric Ankarberg Stångådalens SFK 6293
3 Magnus Karlsson Stångådalens SFK 3548
4 Anders Milton Stångådalens SFK 3449
5 Mats Åkesson Stångådalens SFK 1304
6 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 1194
7 Torbjörn Johnsson Vrångfalls AFK 1079
8 Håkan Andersson Vrångfalls AFK 440 

Äldre Herrveteran
1 Sigge Stridh Gullringens SFK 3611
2 Silve Stridh Gullringens SFK 3149
3 Sören Gladeling Stångådalens SFK 2591
4 Inge Magnusson Stångådalens SFK 2397
5 Micael Glennfalk Stångådalens SFK 2153
6 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 1614
7 Håkan Fors Gullringens SFK 1054
8 Sten Stridh Gullringens SFK 751
9 Ingemar Jakobsson Stångådalens SFK 697 

Äldre Damveteran
1 Maggan Stridh Gullringens SFK 3953
2 Lena Stridh Gullringens SFK 2432
3 Britt-Marie Jakobsson Stångådalens SFK 83 

Herrseniorlag
1 Stångådalens SFK Joakim, Fredric, Inge 14157
2 Vrångfalls AFK Håkan, Torbjörn, Magnus 2944 

Herrveteranlag
1 Stångådalens SFK 2 Leif, Magnus, Mats 12912
2 Stångådalens SFK 1 Håkan, Rolf, Anders 6257 

Äldre Herrveteranlag
1 Gullringens SFK Silve, Sigge, Sten 7511
2 Stångådalens SFK Micael, Sören, Ingemar 5441

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

