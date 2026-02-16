Trots 21 minusgrader – 23 pimpelfiskare gjorde upp om SM-platserna

Runt om i Sverige kvalar man nu in till SM 2027. Tävlingarna hålls distriktsvis och väl på SM tävlar man både för sin klubb och sitt distrikt.

Den tredje deltävlingen av fyra hölls i helgen och då blev det definitivt årets kallastaste tävlingsstart med 21 minusgrader.

– Men under dagen värmde solen och fiskarna tinade upp vartefter. Vilket också fisken gjorde, efter en trög start. Isen var från tio centimeter och uppåt, och råkarna hade gått igen efter några nätter med minus 20 grader. Fisket var varierat, stora områden utan någon fisk medan andra hål gav flera kilo. Så de stod i mängd på vissa fläckar, säger Mikael Glennfalk från Stångådalens SFK.

Allra mest fisk fick Leif Zeilon, Stångådalen, som hittade bra hål vid en udde nära starten. Kommande helg avgörs serien när den fjärde deltävlingen hålls och efter det vet man även vilka tävlingsfiskare som får åka till SM nästa år.