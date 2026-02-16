Trots 21 minusgrader – 23 pimpelfiskare gjorde upp om SM-platserna

Resultat:
Herrsenior
1 Joakim Zeilon Stångådalens SFK 5467
2 Johannes Karlsson Stridh Gullringens SFK 4382
3 Magnus Hallberg Vrångfalls AFK 1425
Herrveteran
1 Leif Zeilon Stångådalens SFK 8060
2 Fredric Ankarberg Stångådalens SFK 6293
3 Magnus Karlsson Stångådalens SFK 3548
4 Anders Milton Stångådalens SFK 3449
5 Mats Åkesson Stångådalens SFK 1304
6 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 1194
7 Torbjörn Johnsson Vrångfalls AFK 1079
8 Håkan Andersson Vrångfalls AFK 440
Äldre Herrveteran
1 Sigge Stridh Gullringens SFK 3611
2 Silve Stridh Gullringens SFK 3149
3 Sören Gladeling Stångådalens SFK 2591
4 Inge Magnusson Stångådalens SFK 2397
5 Micael Glennfalk Stångådalens SFK 2153
6 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 1614
7 Håkan Fors Gullringens SFK 1054
8 Sten Stridh Gullringens SFK 751
9 Ingemar Jakobsson Stångådalens SFK 697
Äldre Damveteran
1 Maggan Stridh Gullringens SFK 3953
2 Lena Stridh Gullringens SFK 2432
3 Britt-Marie Jakobsson Stångådalens SFK 83
Herrseniorlag
1 Stångådalens SFK Joakim, Fredric, Inge 14157
2 Vrångfalls AFK Håkan, Torbjörn, Magnus 2944
Herrveteranlag
1 Stångådalens SFK 2 Leif, Magnus, Mats 12912
2 Stångådalens SFK 1 Håkan, Rolf, Anders 6257
Äldre Herrveteranlag
1 Gullringens SFK Silve, Sigge, Sten 7511
2 Stångådalens SFK Micael, Sören, Ingemar 5441