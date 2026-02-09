Familjen Zeilon slog till med storslam i helgen

I helgen hölls den andra deltävlingen av fyra. Familjen Zeilon tog hem storslam. Foto: MostPhotos

Den andra av fyra deltävlingar i Kalmardistriktets pimpelfiske hölls i söndags på sjön Hjorten i Rumskulla. Familjen Zeilon, slog till med storslam, och tog hand om de mesta vinsterna.

Solskensväder bjöds det på denna söndag och Hjorten höll en tjock is mellan 17 och 22 centimeter. Fisket bedöms ha varit varierat men hyfsat bra.

Hjorten innehåller ett blandat bestånd av abborre, tusenbröder och större fisk. 34 deltog i tävlingen och familjen Zeilon var omutlig. Farfar Leif vann den yngre veteranklassen, pappa Joakim seniorklassen och barnbarnet Kevin vann den äldre juniorklassen.

Samtliga fiskar för Stångådalens SFK.

De bästa resultaten:

Herrseniorer

1) Joakim Zeilon, Stångådalens SFK, 4 108 gram

2) Dennis Rosberg, Virserums SFK, 3 947 gram

3) Jimmie Dahlström, Stångådalens SFK, 2 947 gram

4) Magnus Hallberg, Vrångfalls AFK, 2 939 gram

5) Johannes Karlsson Stridh, Gullringens SFK, 2 838 gram

Herrveteraner

1) Leif Zeilon, Stångådalens SFK, 5 747 gram

2) Frank Hjelte, Gullringens SFK, 4 008 gram

3) Anders Milton, Stångådalens SFK, 3 643 gram

4) Mats Åkesson, Stångådalens SFK, 3 207 gram

5) Magnus Karlsson, Stångådalens SFK, 275 gram

Äldre herrveteraner

1) Silve Stridh, Gullringens SFK, 4 249 gram

2) Sören Gladeling, Stångådalens SFK, 3 017 gram

3) Kenneth Hallberg, Vrångfalls AFK, 3 002 gram

4) Håkan Dahlström, Stångådalens SFK, 2 749 gram

5) Inge Magnusson, Stångådalens SFK, 2 547 gram

Damseniorer

1) Linda Norberg, Vrångfalls AFK, 3 895 gram

Damveteraner

1) Gun-Inger Hjelte, Gullringens SFK, 1 170 gram

Äldre damveteraner

1) Lena Stridh, Gullringens SFK, 2 781 gram

2) Maggan Stridh, Gullringens SFK, 1 480 gram

3) Britt-Marie Jakobsson, Stångådalens SFK, 468 gram

Äldre herrjuniorer

1) Kevin Zeilon, Stångådalens SFK, 1 150 gram

2) Hampus Persson, Stångådalens SFK, 1 126 gram

Herrseniorlag

1) Stångådalens SFK Jimmie, Joakim, Dennis, 11 002 gram

2) Vrångfalls AFK Håkan, Linda, Magnus, 8 974 gram

3) Gullringens SFK Johannes, Agust, Frank, 7 962 gram

Herrveteranlag

1) Stångådalens SFK 2 Mats, Leif, Magnus, 11 709 gram

2) Stångådalens SFK 1 Peter, Rolf, Anders, 7 859 gram

3) Stångådalens SFK 3 Håkan, Michael, Britt-Marie, 4 559 gram

Äldre herrveteranlag

1) Gullringens SFK Sigge, Silve, Sten, 8 009 gram

2) Stångådalens SFK Sören, Micael, Ingemar, 6 260 gram

Äldre herrjuniorlag

1) Stångådalens SFK Kevin, Hampus, 2 276 gram

Tävling i Växjö i lördags

Den tredje deltävlingen hålls kommande söndag på en ännu okänd sjö. I lördags hölls också Smålandsmästerskapet på Helgasjön i Växjö med flera tävlande från norra Kalmar län. Mats Näsström från Forserum tog hem segern med 6 692 gram i fångst. Bäst från klubbarna i Vimmerby fiskade Magnus Karlsson från Stångådalen som kom trea i seniorklassen med 5 764 gram. Fredrik Ankarberg, också Stångådalen, kom sexa med 4 258 gram. Maggan Strid, Gullringen, vann äldre damveteran med 1 636 gram och Britt-Marie Jakobsson vann äldre damveteran med 680 gram.

I äldre herrveteran kom Micael Glennfalk, Stångådalen, fyra med 2 044 gram och i lagtävlingen kom Stångådalen tvåa med 15 724 gram.