Sista deltävlingen är avgjord – dessa tävlar i SM nästa år

Dessa åker och tävlar i SM i pimpelfiske 2027, i olika klasser: fr v Joakim Zeilon, Kevin Zeilon, Fredric Ankarberg, Linda Norberg, Lena Stridh, Sören Gladeling och Gun-Inger Hjelte. Foto: Privat

I söndags avgjordes den sista deltävlingen i DM-serien för pimpelfiskarna i Kalmar län på sjön Borstingen. Nu står det därför också klart vilka som åker till SM i pimpelfiske 2027.

Överlag blev det bra vikter och deltagarna noterade att sjön bara blir bättre och bättre storleksmässigt.

– Förr låg segervikterna på 4-6 kg småfisk på Borstingen, idag visar tävlingen att fisken individuellt har ökat i vikt. Det är roligt att se hur en sjö kan förbättra sig. Både Solnen och Borstingen har blivit riktigt bra sjöar, säger Stångådalens tävlingsledare Anders Milton.

Pimpelfiskarna tar också åt sig lite av äran. De sorterar bort de minsta tusenbröderna – som i princip aldrig blir större på grund av näringsbrist – och det blir då mer utrymme och föda åt de som är kvar och medelvikten ökar.

– Det är ren fiskevård. Vi märker också att vattenägarna har förstått det och vi får många inbjudningar att fiska på olika sjöar. Vi betalar en symbolisk summa per tävlande när vi är där som vattenägarna kan använda till vattenvård om de vill.

Dessa tävlar individuellt

Den sista deltävlingen i DM-serien blev en lyckad tillställning med bra väder, hård och tjock is samt gott om fisk för de flesta. Poängplaceringarna på de tre bästa tävlingarna lades ihop och lägst poäng i varje klass fick en biljett till 2027 års SM.

Dessa kommer få åka till individuella SM 2027:

Herrseniorer: Joakim Zeilon (DM-mästare), Magnus Hallberg, Vrångfall, Jimmie Dahlström, Stångådalen.

Damseniorer: Linda Norberg, Vrångfall.

Herrveteraner: Fredric Ankarberg, Stångådalen, Leif Zeilon, Stångådalen, Frank Hjelte, Gullringen.

Äldre herrveteraner: Sören Gladeling, Stångådalen, Sigge Stridh, Gullringen, Silve Stridh, Gullringen.

Damveteraner: Gun-Inger Hjelte, Gullringen.

Äldre damveteraner: Lena Stridh, Gullringen, Maggan Stridh, Gullringen, Britt-Marie Jakobsson, Stångådalen.

Äldre herrjuniorer: Kevin Zeilon, Stångådalen, Hampus Persson, Stångådalen.

Lagen som deltar

Det står också klart vilka som åker till lag-SM 2027 från Kalmardistriktet. Följande kvalificerade sig:

Herrseniorlag: Stångådalens lag med Joakim Zeilon, Jimmie Dahlström och Fredric Ankarberg.

Herrveteranlag: Stångådalens lag med Mats Åkesson, Leif Zeilon och Magnus Karlsson.

Äldre herrveteranlag: Stångådalens lag med Sören Gladeling, Micael Glennfalk och Ingemar Jakobsson.

Damveteranlag: Gullringens SFK med Lena Stridh, Maggan Stridh och Gun-Inger Hjelte.

Äldre juniorlag: Stångådalens SFK med Kevin Zeilon och Hampus Persson.

Resultaten från sista deltävlingen

Här följer resultaten för den sista deltävlingen på Borstingen under söndagen.

Herrsenior:

1) Magnus Hallberg, Vrångfalls AFK, 10 565.

2) Joakim Zeilon, Stångådalens SFK, 8 905.

3) Johannes Karlsson Stridh, Gullringens SFK, 7 165.

4) Jimmie Dahlström, Stångådalens SFK, 5 936.

5) Jon Arvidsson, Virserums SFK, 3 312.

Herrveteran:

1) Fredric Ankarberg, Stångådalens SFK, 9 345.

2) Anders Milton, Stångådalens SFK, 7 310.

3) Mats Åkesson, Stångådalens SFK, 6 775.

4) Magnus Karlsson, Stångådalens SFK, 6 200.

5) Leif Zeilon, Stångådalens SFK, 6 120.

6) Frank Hjelte, Gullringens SFK, 5 660.

7) Peter Olsson, Stångådalens SFK, 5 216.

8) Rolf Emanuelsson, Stångådalens SFK, 4 212.

9) Joakim Persson, Stångådalens SFK, 4 026.

Äldre herrveteran:

1) Inge Magnusson, Stångådalens SFK, 5 848.

2) Södre Gladeling, Stångådalens SFK, 4 834.

3) Håkan Dahlström, Stångådalens SFK, 4 730.

4) Micael Glennfalk, Stångådalens SFK, 4 002.

5) Silve Stridh, Gullringens SFK, 3 966.

6) Ingemar Jakobsson, Stångådalens SFK, 3 624.

7) Sigge Stridh, Gullringens SFK, 3 084.

8) Kenneth Hallberg, Vrångfalls AFK, 3 024.

9) Sten Stridh, Gullringens SFK, 2 378.

10) Håkan Forss, Gullringens SFK, 1 606.

Damsenior:

1) Linda Norberg, Vrångfalls AFK, 8 710.

Damveteran:

1) Gun-Inger Hjelte, Gullringens SFK, 3 648.

Äldre damveteran:

1) Lena Stridh, Gullringens SFK, 4 738.

2) May Tomasson, Gullringens SFK, 3 740.

3) Maggan Stridh, Gullringens SFK, 1 360.

4) Britt-Marie Jakobsson, Stångådalens SFK, 1 274.

Äldre herrjunior:

1) Kevin Zeilon, Stångådalens SFK, 3 006.

Herrseniorlag:

1) Stångådalens SFK, Jimmie, Joakim, Fredric, 24 186.

2) Vrångfalls AFK, Magnus, Linda, Kenneth, 22 299.

Äldre herrveteranlag:

1) Stångådalens SFK, Sören, Micael, Ingemar, 12 460.

2) Gullringens SFK, Sigge, Silve, Sten, 9 428.