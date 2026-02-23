23 februari 2026
Håkan blev årets mästare – vann i klar stil

Håkan Dahlström till vänster tar emot vandringspriset av tävlingsledaren Anders Milton. Foto: Privat

Håkan blev årets mästare – vann i klar stil

SPORT 23 februari 2026 12.00

Håkan Dahlström har tagit sin andra inteckning i vandringspriset. I lördags korades han till 2026 års klubbmästare i pimpelklubben Stångådalens SFK. 

I lördags avgjordes klubbmästerskapet i Stångådalens SFK. Tävlingen hölls på sjön Älmaren nära Hummelstad i Västerviks kommun.

– Det var en ny sjö för de 19 medlemmarna – blandad storlek på fisken och de som fick lite större klev upp i prislistan, säger Micael Glennfalk.

Håkan Dahlström vann med rätt klar marginal ned till tvåan Söre Gladeling. Det här var Håkans andra inteckning i vandringspriset och är nu en av tre som har två inteckningar. 

Håkan Dahlström vann också priset för största abborre. En av hans stora vägde över 1,3 kilo och den plockade han upp när det återstod 30 minuter av tävlingstiden.

Efter avslutade tävlingar blev det korvgrillning.

Fakta

RESULTAT KM Stångådalen

1 Håkan Dahlström 9150
2 Sören Gladeling 6608
3 Fredric Ankarberg 6196
4 Mats Åkesson 5842
5 Peter Olsson 5678
6 Jimmie Dahlström 5407
7 Anders Milton 5123
8 Göran Hjortbäcken 4881
9 Leif Zeilon 4497
10 Micael Glennfalk 3358
11 Joakim Persson 3024
12 Rolf Emanuelsson 2903
13 Ingemar Jakobsson 2591
14 Inge Magnusson 2570
15 Catharina Skirby 2564
16 Hampus Persson 1951
17 Magnus Karlsson 1416
18 Michael Söderlund 937
19 Britt-Marie Jakobsson 327

