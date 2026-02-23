Håkan blev årets mästare – vann i klar stil

Håkan Dahlström har tagit sin andra inteckning i vandringspriset. I lördags korades han till 2026 års klubbmästare i pimpelklubben Stångådalens SFK.

I lördags avgjordes klubbmästerskapet i Stångådalens SFK. Tävlingen hölls på sjön Älmaren nära Hummelstad i Västerviks kommun.

– Det var en ny sjö för de 19 medlemmarna – blandad storlek på fisken och de som fick lite större klev upp i prislistan, säger Micael Glennfalk.

Håkan Dahlström vann med rätt klar marginal ned till tvåan Söre Gladeling. Det här var Håkans andra inteckning i vandringspriset och är nu en av tre som har två inteckningar.

Håkan Dahlström vann också priset för största abborre. En av hans stora vägde över 1,3 kilo och den plockade han upp när det återstod 30 minuter av tävlingstiden.

Efter avslutade tävlingar blev det korvgrillning.