En tredje aktivitetssamordnare anställd – satsar på fler träffpunkter

Anneli Djerf har blivit kommunens tredje aktivitetssamordnare och gör nu Anja Gerstenkorn och Yvonne Pettersson sällskap. Foto: Pressbild

Två aktivitetssamordnare har blivit tre. Nu satsar kommunen på fler träffpunkter och aktiviteter för äldre.

Redan för ett år sedan kunde vår tidning berätta att kommunen skulle anställa ytterligare en aktivitetssamordnare. Detta som en av flera satsningar efter ett statsbidrag på 7,9 miljoner kronor.

– Vi ser att behoven finns. Vi har bland annat seniorcafé på Vimarhaga och Borghaga som är väldigt välbesökt. Likaså våra träffpunkter runt omkring. Vi ser att vi behöver förstärka upp där, sa socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Nu har de tidigare aktivitetssamordnarna Yvonne Pettersson och Anja Gerstenkorn fått sällskap av Anneli Djerf. Utöver att ytterligare en aktivitetssamordnare blivit anställd har kommunen också utvecklat verksamheten med fler mötesplatser, seniorcaféer och aktiviteter runt om kommunen.

Bakgrunden är den nya socialtjänstlagen som lyfter vikten av att arbeta förebyggande och bland annat i syfte att motverka ofrivillig ensamhet.

– Vi fokuserar framför allt på de äldre som fortfarande bor hemma, säger aktivitetssamordnare Yvonne Pettersson, som tillsammans med Anja Gerstenkorn och Anneli Djerf styr upp arbetet, i ett pressmeddelande.

Sex träffpunkter

Kommunen har sex så kallade träffpunkter. Dessa finns i Vimmerby, Gullringen, Storebro, Frödinge och Tuna. Regelbundet arrangeras social samvaro och aktiviteter som bingo, musikquiz, föreläsningar, underhållning, tipspromenader och sällskapsspel.

– Det är ofta väldigt trevliga timmar. Här kan man både behålla sitt sociala nätverk och lära känna nya människor. Vi försöker vara lyhörda för vad deltagarna själva vill göra, säger Yvonne Pettersson.

Dessutom finns det seniorcaféer på Borghaga och på Vidala i Södra Vi. Det är även på gång med ett mobilt seniorcafé framöver och det ska då kunna besöka mindre orter som Pelarne, Tuna och Frödinge.

Svårast att nå de mest ensamma

En stor utmaning är att nå de personer som upplever mest ensamhet. Aktivitetssamordnarna arbetar bland annat tillsammans med kommunens uppsökande verksamhet mot äldre för att sprida information och nå fler.

– Samverkan är jätteviktig för att få ut budskapet om att verksamheten finns, säger Anneli Djerf.

Kommunens avsikt är att göra träffpunkterna ännu mer tillgängliga framöver.

– Man lär känna människor ganska väl och får ta del av många livsöden. Gemenskapen och glädjen betyder mycket, säger Yvonne Pettersson.

– När någon går hem med ett leende känner man att man har gjort ett bra jobb. Man får så mycket tillbaka, säger Anja Gerstenkorn.