Succé för första seniorcaféet i Södra Vi

Johan Sigvardsson uppträdde med "I juletid" vid det första seniorcaféet i Södra Vi. Foto: Privat

Det blev succé när det första seniorcaféet hölls i Södra Vi. Premiärtillfället var den 3 december. – Över 60 besökare som var mycket nöjda, kommenterar aktivitetssamordnaren Anja Gerstenkorn.

Kommunen har länge haft ett seniorcafé på Borghaga i Vimmerby. Tidigare i år stod det klart att ytterligare ett café skulle startas upp på en helt annan ort.

Det andra seniorcaféet blev i Södra Vi och premiärdags var det den 3 december i den tidigare matsalen på Vidala. Det blev en kostnadsfri konsert med Johan Sigvardsson och aktivitetssamordnarna Yvonne Pettersson och Anja Gerstenkorn serverade kaffe och ostkakan.

– Ostkakan var sponsrad av Lions. Det var bra stämning och ett fantastiskt uppträdande. Totalt över 60 besökare som var mycket nöjda. Vi är glada över det stora intresset, säger Anja Gerstenkorn.

Nästa seniorcafé i Södra Vi blir den 17 december. Då kommer Edvin Lindström från biblioteket och ger information. Det blir också en avslutande diktläsning och den gången finns kaffe och smörgås att köpa.