Vimmerby har haft kritiserade lösningen i ett år – nu ska organisationen gå till SKR

På bilden socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Den 1 april förra året gick kommunen över till färdigrätter för äldre med hemtjänst. Nu reagerar SPF Seniorerna på kommunernas lösning och tänker gå till SKR. – Det är ingen som ringt mig och ifrågasatt det, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Det var ett av 2024 års mest kritiserade beslut i Vimmerby kommun. Socialnämnden tog då beslut om att övergå från att leverera varm mat från sitt centralkök till att låta äldre med hemtjänst få färdigrätter.

Färdigrätter, alltså både färska och frysta, från butikerna blev det nya från och med 1 april. Beslutet väckte stor kritik, men Eva Berglund, ordförande i socialnämnden, var av åsikten att diskussionen inte var rättvis.

– Jag tycker hela det här har blivit väldigt fel. Vi säger inte frysrätter, utan vi säger att det är kylda och färska rätter. Jag var själv nere på Ica Supermarket nyligen och det fanns hur mycket som helst av färska rätter där. Det finns ett bra utbud och Ica Kvantum har ett utbud av timbalkost. För det måste man ha läkarintyg och när det gäller dessa kommer kostenheten se till att man får ut sin mat, sa hon för ett drygt år sedan.

Vid tidpunkten var det 158 brukare som berördes. I dagarna har P1 Dokumentär och P4 genomfört en granskning som visar att ett 40-tal kommuner i Sverige gått över till den här lösningen.

Något som fått pensionärsorganisationen SPF Seniorerna att gå i taket.

– Vem vill leva på frysmat och mikromat sju dagar i veckan? Jag tror inte många av kommunpolitikerna skulle vilja göra det när de blir äldre. Utöver att det är mycket begränsade smaker så är det väldigt tveksamt om äldre kan få i sig rätt mängd protein och näring genom dessa rätter som ofta är fulla av fett och salt, säger Maria Larsson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

"Förbrukas verkligen"

SPF Seniorerna menar att kommunerna inte lever upp till Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen. Nu avser man att ta upp den här frågan med SKR, Sveriges kommuner och regioner, i närtid.

– Det är inga personer som har ringt mig och ifrågasatt det här. Det var lite i början, ungefär "hur sjutton ska det här fungera?", men sedan är det så att butikerna runt om i kommunen har steppat upp jättebra vad gäller färdigrätter. Vi besökte bland annat butiken i Tuna där och då och de hade avsatt en hel vägg med kylar för olika sorters färdigmat, både färskt och fruset. Det ser man också om man går till Ica-butikerna, det är bara några få portioner kvar. Det förbrukas verkligen, säger Eva Berglund.

"Många bra färska rätter"

Hon tycker att övergången har fungerat bra.

– Jag vet att det är många anhöriga, när man har det, som också stöttar upp och lagar huvudkomponenterna och sedan får den äldre koka ris eller pasta till det. Jag måste säga att jag inte upplevt några större reaktioner alls, mer än i början. Allt är inte frid eller fröjd för det. Det finns säkert personer som tycker att det är galet, men det är inte ett krav att kommuner ska stå för matleveranser.

SPF Seniorerna menar ju att man inte lever upp till Livsmedelsverkets riktlinjer?

– Det beror väl på vad man väljer ur sortimentet. Det finns många bra färska rätter och sedan måste man ju stötta upp med grönsaker och den delen. Så var det ju även tidigare när vi hade hemleverans. Lingon, gurka eller vad det nu än är fick man ha hemma i sitt kylskåp.

Så du ser det inte som att ni inte lever upp till riktlinjerna?

– Det är inget krav för kommunerna när det finns andra aktörer som kan tillgodose behovet. Vi vet ju även att Kalles Lek och Lattjo har fixat med rätter och likaså har värdshuset i Gullringen gjort. Där finns det portioner för avhämtning och jag tycker att det finns alternativ runt omkring i kommunen. Ingen ska behöva bli undernärd på grund av det här. Vi har inte heller fått några sådana rapporter att det påverkat på det sättet.

Tror inte man kommer gå tillbaka

Vilka effekter det kan få att SPF Seniorerna lyfter detta med SKR kan inte Berglund sia om.

– Det vill nog mycket till för att man ska ändra på det här i kommunen. Det här är ju i princip samma färdigrätter som vi själva skickade ut.

Skulle vi kunna komma tilbaka till den gamla ordningen tror du?

– Nej, det tror jag inte. Vi har det rätt så tajt ändå att få verksamheten att fungera och måste fokusera på personalsidan i första hand. Sedan vet vi aldrig vilka krav som kan ställas och vad det kan få för följder, men jag har svårt att tro att SKR skulle ställa som krav att kommunerna ska ha matleveranser.

De menar att man inte ska behöva leva på mikromat sju dagar i veckan. Tror du att staten skulle kunna kliva in med något krav och med statsbidrag i gengäld?

– Det kan jag inte svara på, den tanken har jag inte haft. Jag tror inte staten går in med några pengar till det. I sådana fall kommer det nog bara som ett krav på att kommunerna ska göra det utan kompensation.