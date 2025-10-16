Berglund (S) om förändringen för äldre: "Nu får man möjlighet att välja"

Kommunen kommer förändra förutsättningarna för insatsen inköp inom hemtjänst. Efter 1 april nästa år har man inget avtal med någon livsmedelsbutik längre. – Jag ser det som en positiv förändring, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

I början av veckan försattes Träffen, det som länge hetat Tempo, i konkurs. Det är Träffen som haft avtalet med kommunen gällande inköp och hemleverans.

Socialförvaltningen har nu hittat en lösning med att Matbutiken i Tuna tar över ansvaret och levererar fram till sista mars nästa år.

– Det kommer fungera precis likadant som tidigare. Som jag ser det är det helt otroligt att Tunabutiken så snabbt ställer upp och tog beslut att hjälpa till tillsammans med Björn (Johansson) från Tempo. Så nu framöver blir det ingen skillnad, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Andra butiker har också hemsändning

Men från 1 april nästa år kommer detta förändras. Då kommer kommunen inte längre ha något avtal med en livsmedelsbutik om inköp och hemleverans. Socialnämnden anser att personernas behov kan "tillgodoses på annat sätt" och att det inte behöver vara en insats som kommunen ska ge.

"Socialnämnden har i dag fattat beslut om att insatsen tas bort i sin nuvarande form från 1 april 2026. Vimmerby kommun kommer därefter inte att ha något avtal med en livsmedelsbutik om inköp och hemleverans. Detta förslag har varit under beredning en tid och har inget samband med Träffens konkurs", skriver kommunen.

Personer som behöver hjälp från hemtjänsten med sina inköp har hänvisats till den butik kommunen haft avtal med, men det finns även andra butiker i kommunen som har hemsändning av varor.

"Positiv förändring"

"Personer som har insatsen inköp kan göra sin beställning till valfri butik som har hemsändning. Hemtjänsten hjälper till med beställningen. Hemsändningen görs av butiken. Betalningen för att få hem varorna sker direkt till butiken", skriver man. Vid behov av hjälp kommer hemtjänsten kunna hjälpa till med att plocka upp varorna.

– Nu får man själva beställa vad man vill handla. Tidigare har man varit hänvisad till Tempo och jag ser att den här förändringen kommer bli bättre. Nu får man möjlighet att kunna välja och se vad det finns för erbjudande i butikerna. Man kommer fortsatt få hjälp med beställningen och att ställa in sina varor. Jag ser det som en positiv förändring.

Nämnden var enig om förändringen.