Unga har svårare med sömnen – nya råd framtagna

Unga personer kommer i säng senare än under 80-talet. Foto: MostPhotos

Unga personer idag har större problem med sömnen och somnar senare än tidigare generationer. Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya riktlinjer.

Att sömn är viktigt behöver inte nämnas. Just för att det är så centralt för att klara vardagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya råd i syfte att stötta unga och deras vårdnadshavare.

– Bakgrunden till arbetet är att många barn och unga i dag sover för lite, särskilt under skolåren. Men många kan förbättra sin sömn genom att se över sina rutiner och skapa bättre förutsättningar för återhämtning i vardagen, säger Filip Gedin, utredare.

"Betydelse för hälsan"

Generellt handlar råden om möjligen självklara saker som ”regelbundna sömnvanor, lugna kvällsrutiner och en sovmiljö som är anpassad för sömn”. Andra faktorer för en god sömn som pekas ut är dagsljus, fysisk aktivitet, avkoppling och begränsad skärmanvändning före läggdags.

Rekommendationerna innehåller även åldersindelade tips från spädbarn till unga vuxna.

– Vi vet att en god nattsömn har betydelse för hälsan. Vår förhoppning är att råden ska vara användbara i vardagen och bidra till en positiv utveckling av sömnvanor hos barn och unga, säger Olivia Wigzell, generaldirektör.

Unga kommer i säng senare

Arbetet från myndigheten visar att 60 procent av flickorna och 50 procent av pojkarna mellan 11-13 år har svårt att somna minst en gång per vecka. 60 procent av ungdomarna lägger sig i sängen efter 23.00. På 80-talet var det 17 procent.

Här är några av FHM:s råd: