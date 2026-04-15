Unga har svårare med sömnen – nya råd framtagna

Unga personer kommer i säng senare än under 80-talet.
Att sömn är viktigt behöver inte nämnas. Just för att det är så centralt för att klara vardagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya råd i syfte att stötta unga och deras vårdnadshavare.
– Bakgrunden till arbetet är att många barn och unga i dag sover för lite, särskilt under skolåren. Men många kan förbättra sin sömn genom att se över sina rutiner och skapa bättre förutsättningar för återhämtning i vardagen, säger Filip Gedin, utredare.
"Betydelse för hälsan"
Generellt handlar råden om möjligen självklara saker som ”regelbundna sömnvanor, lugna kvällsrutiner och en sovmiljö som är anpassad för sömn”. Andra faktorer för en god sömn som pekas ut är dagsljus, fysisk aktivitet, avkoppling och begränsad skärmanvändning före läggdags.
Rekommendationerna innehåller även åldersindelade tips från spädbarn till unga vuxna.
– Vi vet att en god nattsömn har betydelse för hälsan. Vår förhoppning är att råden ska vara användbara i vardagen och bidra till en positiv utveckling av sömnvanor hos barn och unga, säger Olivia Wigzell, generaldirektör.
Unga kommer i säng senare
Arbetet från myndigheten visar att 60 procent av flickorna och 50 procent av pojkarna mellan 11-13 år har svårt att somna minst en gång per vecka. 60 procent av ungdomarna lägger sig i sängen efter 23.00. På 80-talet var det 17 procent.
Här är några av FHM:s råd:
- Se till att ha fasta rutiner och en regelbunden dygnsrytm som underlättar sömnen.
- Försök vistas utomhus under dagen. Det stärker kroppens egen dygnsrytm.
- Var fysiskt aktiv under dagen. Det kan göra det lättare att slappna av senare på kvällen och sova bättre.
- Hitta sätt att koppla av och hantera stress. Det gör det lättare att varva ner och somna på kvällen.
- Använd inte skärmar innan läggdags och lämna mobilen utanför sovrummet på natten. Det kan göra det lättare att somna och förbättrar sömnens kvalitet och längd.
- Se till att sovrummet är svalt, tyst och mörkt.
- Undvik drycker med koffein i. Det kan göra det lättare att somna och förbättrar sömnens kvalitet och längd.
- Undvik alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, det gynnar sömnen.