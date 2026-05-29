Succé för Hultsfredstalangen inför 50 000 åskådare på Hockenheimring

Den 17-årige racingtalangen Tim Folkinger från Hultsfred hade en magisk helg på ikoniska banan Hockenheimring i Tyskland förra helgen. Inför 50 000 åskådare knep han andraplatsen när säsongspremiären för Ginetta GT5 Challenge kördes. – Det var en riktigt häftig upplevelse, säger Folkinger.

Ginetta G40, som man tävlar med, är en brittisk fabriksbil. I serien, som är ett nordiskt mästerskap och där ett drygt 20-tal förare deltar i år, kör alla identiska bilar och förutsättningarna är därför helt lika för alla.

Förra året slutade den då debuterande Tim Folkinger femma i mästerskapet bland juniorerna och i Ginetta JSM blev det en bronsplats. I år siktar han högre än så.

– Målet är att komma topp tre i det stora mästerskapet och att vinna juniorklassen, säger Tim Folkinger.

Tvåa i första racet

Ginetta GT5 Challenge avgörs över sex helger och totalt 15 race. Fem av tävlingarna körs på svenska banor, medan premiären i år var förlagd till den ikoniska banan i tyska Hockenheim. Och inför närmare 50 000 åskådare på läktarna bäddade Tim verkligen fint för sig inför fortsättningen av serien.

– Jag kvalade som trea till båda racen. Det första av dem var ganska lugnt och det hände inte så mycket. Jag låg tvåa och hade lika långt fram till ettan som ner till trean, så det vara bara att hålla i det och köra in som tvåa, berättar Tim Folkinger.

I det andra racet slutade Tim fyra. Efter att ha bommat starten körde han upp sig och hade en hård fajt om tredjeplatsen, men hamnade till slut precis utanför pallen.

”Riktigt häftig upplevelse”

Att köra på Hockenheimring och inför så mycket publik är en upplevelse som kommer att etsa sig fast i Hultsfredstalangens minne för alltid.

– Ja, det var en riktigt häftig upplevelse och det var en fantastiskt rolig bana att köra. Inför racet är det klart att det kändes lite extra och man tänkte på hur stort det var, men när man väl sitter i bilen och kör är man så fokuserad på det.

I sammandraget efter de två tävlingarna i Tyskland ligger Tim trea i seniorklassen och delad etta bland juniorerna.

Nästa tävling körs på Gelleråsen redan den här helgen. Övriga tävlingsbanor i serien i år är Falkenberg, Ljungbyhed, Knutstorp och så avslutningshelgen på Mantorp.