KICKI FRÅN SÖDRA VI SKRAPADE FRAM STORVINST I TV

Kicki Johansson från Södra Vi skrapade Triss i direktsänd tv och vann 250 000 kronor i dag.

Kicki Johansson jobbar på Åbro Bryggeri och är starkt engagerad i föreningslivet som aktiv i såväl Södra Vi IF:s styrelse som supportersektion.

Under onsdagsmorgonen gästade Södra Vi-bon Trisskrapet i TV4 Nyhetsmorgon och Kickis sambo Jörgen trodde från början inte att det var sant att Kicki hade fått tre TV-apparater förrän hon hade pratat med Svenska Spel i telefon.

– Då började vi förstå det hela, säger Kicki Johansson i tv-sändningen.

Kicki Johansson skrapade fram en vinst på 250 000 kronor och utbrast ”yes”.

– Jag hade ingenting när jag kom och har betydligt mer nu, säger Kicki Johansson.

Programledaren Maria Forsblom berättar vidare att det även var final i kusinduellen med tanke på att Jörgens kusin skrapade triss i tv-rutan för några år sedan.