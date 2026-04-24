Företag i Vimmerby i konkurs

Aktiebolaget J-Son Montage AB har försatts i konkurs. Företaget registrerades som aktiebolag 27 februari 2021 och har haft sitt säte i Vimmerby. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 22 april, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Beskrivningen av företaget har varit "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industrimontage, reparation av industrimaskiner, svetsning, montage av metallkonstruktioner och kranarbete samt därmed förenlig verksamhet " och företaget har haft ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Totalt har tre personer suttit i företagets ledning. Företagets omsättning uppgick till 16 miljoner kronor under 2024, vilket var upp med 75,5 procent jämfört med året före. Resultatet blev minus 1 194 000 kronor. Det är bättre än föregående år, då vinsten var -450000 kronor.

Fakta om J-Son Montage AB

Företaget bildades 2021 och dess huvudbransch har varit reparation av maskiner.

Det togs inte ut någon utdelning från företaget under 2024.

Företaget hade den högsta omsättningen i branschen i Vimmerby, av totalt två företag senaste året.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.