PREMIÄRDAGS: I dag släpper TV4 Matz dokumentär om modeikonen

Efter fyra års arbete är nu Matz Eklunds dokumentär om modeikonen Lars Wallin klar, och i dag har den premiär på TV4 Play. – En spännande dag så klart, och spännande att ta steget in i finkulturen, säger Vimmerbyfilmaren och skrattar.

Så har då dagen kommit. I dag, fredag, har dokumentären Lars Wallin – The Prince of Glamour premiär på TV4 Play.

Bakom filmen står dokumentärfilmaren från Vimmerby, Matz Eklund, som i sitt bagage har en mängd dokumentärfilmer; flera av dem prisade. Då har det mest handlat om starka skildringar av olika livsstilar och folkliga kulturer, men nu kastar han sig rakt in i finkulturen.

– Det här filmen skiljer sig från mina tidigare men samtidigt är berättandet lika på många sätt. Det är det som är charmen med yrket och kanske också en bidragande orsak till ett gott slutresultat – man tar sig an uppgiften med helt oförstörda och vidöppna ögon, säger Matz Eklund.

”En film om passion”

Dokumentären bjuder på ett sällsynt personligt porträtt av modeikonen Lars Wallin som tar oss långt bortom den glittrande catwalken.

I över tre decennier har Lars Wallin skapat mode för kungligheter, internationella stjärnor och några av Sveriges mest omtalade artister. Dokumentären följer honom i arbetet bakom kulisserna, där disciplin, hantverk och tvivel är lika närvarande som glamour och internationell uppmärksamhet.

– Det här är inte bara en film om klänningar, utan om passion, disciplin och vad det kostar att hålla fast vid sin vision i decennier. Det är också en berättelse om att bygga något över ett helt liv – i en bransch där få i Sverige nått samma nivå, säger Matz Eklund.

Stor uppmärksamhet

TV4 har köpt rättigheterna till dokumentären och i dag har den alltså premiär på TV4 Play.

Men det blir mer om dokumentären under dagen. Förutom att den har fått stor uppmärksamhet i riksmedia kommer också Lars Wallin och Carolina Gynning, som är en av många celebriteter som medverkar för att skapa porträttet av modeikonen, berätta om filmen i Nyhetsmorgon på TV4 runt klockan 11.45 i dag.

– För mig personligen är det här så klart jättestort, en spännande dag och spännande att ta steget in i finkulturen. Det är hedrande att få förtroendet att göra det här porträttet och kul att TV4 satsar hårt på den, säger Matz Eklund.

– Jag har jobbat många år till och från med den här film och måste givetvis tacka alla de assistenter som jag jobbat med och som har gjort filmen möjlig. Sedan har den här produktionen, liksom alla tidigare, gett mig nya vänner för livet. Det är otroligt kul.