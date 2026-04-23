Olycka på riksväg 40 – lång prognos från Trafikverket

En trafikolycka har skett på riksväg 40 mellan Mariannelund och Ingatorp. Trafikverket har satt en relativt lång prognos.

Det ska röra sig om en lastbil som hamnat i diket och det är en singelolycka. Larmet kom strax innan 15 på torsdagen.

– Det ska vara en trailer som står rätt över vägen. Det är inga personskador, men det ska vara strax väster om Mariannelund, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Operatören kan inte uttala sig om störningarna på riksvägen.

– De har inte sagt något om det, men det borde vara lite krångligt.

Vid 15.40-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att lastbilen står tvärs över vägen men att bärgare är på plats och har påbörjat bärgningen.

– Det lär ta en stund, men TMA-fordon är snart framme och räddningstjänsten hoppas kunna lämna snart. Det går att passera i ett körfält, så det är inte helt avstängt.

Trafikverket skriver på sin hemsida att olyckan har stor påverkan och har satt 18.00 som sluttid.