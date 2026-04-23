JENNY SATSAR PÅ NY BUTIK OCH FIK I HULTSFRED

Även i en katastrof öppnas nya möjligheter. När Zaags i augusti öppnar sin nya klädbutik på Gågatan blir det med en systerbutik vägg i vägg: Zaags Home by Jenny. Där blir det inredning och äntligen får Hultsfred ett fik. – Det här blir mitt bidrag till att utveckla centrum, säger Jenny Nilsson.

I augusti brann den anrika Zaags-huset i centrala Hultsfred ned. Byggnaden blev så pass förstörd att den var tvungen att rivas. För Zaags slogs den långvariga verksamheten i bitar.

I vintras meddelade ägare Lars Gardelöf att familjen bestämt sig för att öppna en ny butik i Family House lokaler. Nu växer satsningen med en systerbutik vägg i vägg.

Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf kommer att öppna butiken Zaags Home by Jenny och kombinera inredning med ett fik.

– Det är intensiva tider, skrattar Jenny Nilsson och fortsätter:

– Nästan varje vecka ser man att Hultsfredsborna önskar ett fik och nu tänkte jag att de skulle få det.

Påverkades av stängningen i Vimmerby

I många år har Hultsfred saknat en plats där man kan ta en kaffe och en liten kaka i centrum.

– Folk har försökt, men senast vi hade ett riktigt fik måste vara 20 år sedan. Ibland har det öppnats två samtidigt och då har de tagit ut varandra. Tyvärr har det inte gått tidigare.

Jenny Nilsson bestämde sig för en inredningsbutik före jul. Att Önska lade ned i Vimmerby har påverkat i beslutet.

– Det finns ingen butik med inredning och presenter i närområdet som har öppet varje dag och det jag säljer mycket smycken och väskor på nätet. Det här blir artiklar som jag kan komplettera min befintliga verksamhet med. Det var vi på det klara med ganska snabbt och sedan kom tankarna på ett fik.

Annons:

Så blir inriktningen

Butiksytan kommer vara drygt 100 kvadratmeter.

– Jag tror att det räcker. Jag har redan börjat få hem varor och kommer ha mycket handplockat. Mycket kommer vara tillverkat i Europa, det blir exempelvis keramik från Portugal som är tillverkad för hand. Det blir små möbler också och det kommer att finnas ett beställningssortiment om man känner att man behöver ett nytt matbord eller så.

Mellan butikerna kommer det finnas en öppning.

– Vi kommer kunna dela på personalen, det är vi har den stora kostnaden, men själva verksamheten kommer gå genom mitt bolag.

"Vi behöver utveckla centrum"

Leverantören till fikautbudet presenteras inte i det här skedet.

– Jag kommer gå ut med det senare. Det kommer inte bli jättemånga sittplatser, men jag tänker att det räcker gott och väl i Hultsfred. Många vill ha möjlighet att sitta ned och ta en kaffe i centrum, det kan man inte idag. Jag tror att det kommer gå jättebra och att det blir en väldigt trevlig mötesplats. Behovet är jättestort. Vi hade en kafévagn förra sommaren och den var väldigt välbesökt.

Hur känner du inför satsningen?

– Jättestressad och vi går in med väldigt stora pengar i det här, men jag tänker att jag bor i Hultsfred och kommer bo kvar i Hultsfred och vi behöver utveckla centrum. Det här blir mitt bidrag. När Lasse slår upp klädaffären känns det som att centrum blir betydligt starkare och jag hoppas att det kommer ytterligare någon aktör.