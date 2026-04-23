Mer skog än överenskommet ska ha avverkats

Det var överenskommet att man skulle röja ett dike. Nu menar markägaren att det blivit klart mer och att 0,4 hektar skog avverkats. En anmälan om skadegörelse är nu upprättad.

Det här anmäldes till polisen under gårdagen. Det ska röra sig om ett område mellan Djursdala och Locknevi.

– Det ska vara en gård där och sedan finns det sommarstugor i området. Man har frågat om man får röja lite, men nu verkar det vara mer som har tagits ned än tänkt, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Man ska ha varit överens om att röja något dike.

– Sedan verkar det ha blivit något fel i kommunikationen och det ska vara 0,4 hektar som avverkats på målsägandes mark. Det är anmält som en skadegörelse, men det kan nog bli en civilrättslig tvist av det. Det verkar vara någon skogsentreprenör inblandad, men jag vet inte helt hur det hänger ihop och det blir nog civilrättsligt, säger Gollungberg.

Det är ingen uppsatt som misstänkt. Målsägande är en man i 80-årsåldern.