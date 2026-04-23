Kärleken tog henne hit – nu öppnar Johanna ny butik i Vimmerby

Kärleken tog Johanna Wallin hit. Nu öppnar hon en ny inrednings- och presentbutik i Vimmerby. Bilden är ett montage. Foto: Privat/Mostphotos

Vimmerby får snart ett tillskott i handeln. Det är 31-åriga Johanna Wallin som öppnar Fröken Krusidull på Storgatan. – Jag kommer ha ett koncept och det är som en kram från förr för den moderna kunden, berättar hon.

Trots att det inte går att skönja det minsta på dialekten är Johanna Wallin gotlänning i grunden. Där blev hon egen företagare redan i slutet av tonåren när hon köpte en pizzeria.

– Jag hade det i ett antal år och tyckte om att vara egen, men trivdes inte helt i det jag höll på med. Så jag avslutade det företaget och utbildade mig till visual merchandiser och butiksledare, berättar hon.

Hon hamnade sedan på bland annat Åhlens i Stockholm, Plantagen i Linköping och Lyko i Stockholm. Kärleken tog henne till Vimmerby och där har hon jobbat på Cubus.

– När jag träffade min nuvarande sambo drog jag mig hitåt och jag har landat lite på orten först. Nu känner jag att det är dags att göra något eget igen.

Ny butik på Storgatan

Hon har startat bolaget Fröken Krusidull och kommer öppna en helt ny butik på Storgatan. Det rör sig om den lokal där Svensk Fastighetsförmedling tidigare huserade.

– Det är en intrednings- och presentbutik. Jag kommer ha ett koncept som är som en kram från förr för den moderna kunden. Det ska bli genuint och mysigt.

Hon kommer att nyttja hela lokalen.

– Den är absolut ganska stor, men jag kommer ha både personalrum och lager också. Hela den främre delen av lokalen blir butiksyta.

Vad tror du om intresset och efterfrågan här i Vimmerby?

– Jag tror på Vimmerby rent generellt och det finns mycket potential. Det finns mycket att utveckla och satsa på och det här är ett koncept jag har burit med mig, som jag vill göra verklighet av. Det jag fått höra hittills är att folk är väldigt nyfikna och spända på det.

Annons:

Öppnar i slutet på maj

Grundtanken är att butiken ska öppna i slutet på maj månad.

– Någon gång där beräknar vi att öppna, men det finns inget exakt datum ännu.

Vad kan du berätta om innehållet i butiken?

– Rent tekniskt är det en livstilsbutik med ett blandat sortiment. Det blir både inredning, doft och bad, välmående och presentartiklar. Det blir väldigt blandat och jag tror att det kommer bli roligt.

Johanna Wallin kommer förstås att jobba åtskilliga timmar till att börja med och driva butiken på egen hand.

– Sedan behöver jag ta in personal under sommaren och kommer börja söka lite framöver. Just nu är det mycket som ska lösas och många puckar att ta hand om. Lokalen är jättefin, så det är små, små ingrepp vi behöver. Det handlar om att måla om någon vägg och sådär, men lokalen är kanonfin som den är. Jag ska ta hand om den och ge lite liv åt den. Det ska verkligen bli kul och spännande.