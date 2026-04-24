Beslut är taget – så blir det nya namnet på korttidsboendet

Kommunen har köpt Strandhagen, tidigare Linnéagården, för tolv miljoner kronor. Det ska bli ett nytt korttidsboende och nu har det fått ett nytt namn.

Socialnämnden tog beslutet under torsdagen. Ett 40-tal hade lämnat in förslag på vad namnet skulle bli.

– Vi skickade ut till samtliga som jobbar inom våra verksamheten. Där skrev vi att de ville att vi skulle lämna namnförslag på det nya korttidsboendet. Det blev verkligen uppskattat och vi fick många förslag, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Ett förslag som tre stycken lämnat in är "Kastanjen". Det blir också namnet.

– Motiveringen gjorde att vi valde det namnet. Personens motivering inleddes med de otroligt ståtliga kastanjeträden framför det tidigare behandlingshemmet.

Därefter framgick det att kastanjen genom tider har associerats med personligt växande, styrka, tålamod och frihet.

– Detta tycker man symboliserar den framtida verksamheten och de som bor där och kommer jobba där.

"Hoppas folk tar till sig det här"

Eva Berglund känner att namnvalet kommer bli jättebra.

– Många har sagt Linnéagården, men för mig var Linnéagården något annat. Det var ett ålderdomshem där kravet för att få flytta in var att man själv kunde bädda sin säng. Kastanjen blir jättebra. Vi har haft Eken och vi har Granen och nu får vi Kastanjen.

Hur lång tid tror du det tar innan namnet sätter sig?

– För många är det nog fortfarande Linnéagården, men jag hoppas att folk tar till sig det här och att det heter Kastanjen nu.

Försökt hyra in sig

När det gäller inflytt kommer det dock dröja.

– Det blir inte före årsskiftet i alla fall. Vår tanke från början var att kunna flytta in delar av verksamheten i de rum som tidigare renoverades under Strandhagen-tiden, men vi har konstaterat att det inte går. Det är svårt att dela verksamheten rent personalmässigt och det är inte heller så trevligt att bo på en byggarbetsplats. Därför utgår vi från att hela huset ska vara färdigt först.

Hur löser ni det under tiden?

– Vi har försökt att hyra in oss på platser hos grannkommuner, men det ser inte ut att kunna fungera. Vi har också haft kontakt med Ydre och Kinda, men där stöter det på patrull eftersom man går in i en annan region gällande sjukvården. Vi får därför kämpa på helt enkelt och det hedrar personalen som orkar och kämpar på. Korttiden har det tufft, men tyvärr ser vi ingen annan möjlighet än att så snabbt som möjligt få igång byggnationen på Kastanjen.