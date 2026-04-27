Fordon kan köra på GC-vägar – här är anledningen

Samtliga vägar i kommunen kommer att inventeras under våren.
Kommunen kommer att inventera gång- och cykelvägar med start under vecka 19.
Ambitionen är hög och samtliga gator och gång- och cykelvägar som är i kommunens ägo kommer att genomlysas. En bedömning görs av asfaltens ålder, skick, bärighet och struktur. Företaget Sweco kommer att utföra arbetet för kommunens räkning.
"Vi ber om er förståelse för eventuella störningar med långsamtgående fordon som kan uppstå och uppmanar till att visa hänsyn till arbetande personal. Observera att Sweco-bilarna får köra även på gång- och cykelvägarna så det är bra att vara observant ifall du möter bilen där", skriver kommunen på sin hemsida.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
