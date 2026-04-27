HJÄRTSTARTAREN VID ISHALLEN FÖRSTÖRD EFTER SKADEGÖRELSE

Någon har under helgen förstört den kommunala hjärtstartaren vid ishallen i Vimmerby genom att öppna skåpet och slänga hjärtstartaren i backen. Foto: Privat

Hjärtstartare kan hjälpa till att rädda liv. I helgen valde en okänd gärningsperson att sätta människoliv på spel genom att förstöra hjärtstartaren som sitter uppsatt vid entrén till ishallen i Vimmerby.

Det var på måndagsmorgonen som vaktmästaren i VBO Arena hörde av sig till räddningstjänsten om att den kommunala hjärtstartaren, som är upphängd utanför ishallen i Vimmerby, låg slängd på backen utanför ishallen och var ur funktion.

– Man har öppnat skåpet och slängt iväg hjärtstartaren, säger Mattias Kilveus på räddningstjänsten i Vimmerby som servar kommunens hjärtstartare.

Vimmerby kommuns räddnings- och säkerhetschef Peter Helge tycker att det som har hänt är riktigt illa.

– Jag tycker att det är illavarslande när man förstör hjärtstartare som ska rädda liv. Det är den kommunala hjärtstartaren uppe vid ishallen som man har tagit och slängt i backen och förstört så den är trasig nu, säger Peter Helge.

Händelsen kommer anmälas till polisen.

– Vi kommer polisanmäla det då någon har förstört den. Vi ser jätteallvarligt på att det har hänt. Det är tråkigt att man i dagens samhälle förstör något som är i syfte för att rädda liv ifall någonting händer. Tänk om det skulle ha varit någon i helgen som skulle ha behövt hjärtstartaren, tittar på kartan, kommer dit och upptäcker att den är trasig, säger Peter Helge.

Mattias Kilveus berättar att det kommer köpas in en ny hjärtstartare.

– Jag vet inte om den har gått sönder invändigt. Jag törs inte chansa och beställer en helt ny hjärtstartare, säger Mattias Kilveus.