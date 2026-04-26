Rekordmånga valborgsfiranden i trakten – här kan du fira in våren

Valborgsmässoafton närmar sig med stormsteg, och för den som undrar var i trakten det kommer att gå att se en majbrasa, lyssna till vårtal och sjunga med i ”Vintern rasat” finns flera alternativ. Nedan listar vi firandena i Vimmerby kommun. Har vi missat något firande? Maila till redaktion@dagensvimmerby.se så lägger vi till det!

I Djursdala firas valborg traditionsenligt vid Hembygdsgården på Lindstorps kulle. Komminister Anette Franzén håller årets vårtal och Södra Vi kyrkokör sjunger in våren. Fika, korv och lotter kommer att finnas till försäljning. Värd för arrangemanget är Djursdala Hembygdsförening.

Valborgsfirandet i Gullringen gör i år comeback efter ett antal års uppehåll. Bygdeföreningen satsar stort på majbrasa, olika aktiviteter och försäljning av korv och hamburgare i centrum under valborgskvällen. Även Värdshuset kommer att hålla öppet under kvällen.

Årets firande i Storebro bjuder både på konsert med Dolly Dots och musik av Linnea Jonasson och Gustaf Lennman. Gustaf, som är pastoratets organist, står även för årets vårtal i Storebroparken. Vimmerby kyrkokör sjunger in våren, och även i Storebro kommer det gå att köpa fika, grillad korv och lotter. Arrangör är Storebro IF.

I Pelarne firas Valborg sedan några år utan majbrasa. Hembygdsföreningen bjuder istället in till korvgrillning och gemenskap i den gamla statarlängan vid Mossebo.

I Rumskulla arrangeras valborgsfirandet av ortens kyrkor och hålls i år på sommargården Tyresbo. Firandet inleds med andakt och fortsätter med sång av ekumeniska kören, vårtal, korvgrillning och majbrasa.

Vid sjön Fjälstern utanför Tuna blir det firande även i år. Firandet anordnas av Fjälster Byalag, och kvällen bjuder på majbrasa och tända grillar där alla är välkomna att grilla medhavd korv. Fjälster Loges café håller öppet under kvällen och serverar våfflor.

Vid Grindelns badplats blir det traditionsenligt firande. Förhoppningen är en brasa och utöver det blir det försäljning av korv, kaffe, fika och möjlighet till en tipspromenad.