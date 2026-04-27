GLÄDJEBESKEDET – VH-BACKEN FÖRLÄNGER KONTRAKTET

Nick Bochen var en nyckelspelare i Vimmerby Hockey i fjol. Nu står det klart att Vimmerby får behålla honom. Den 24-årige backen förlänger sitt kontrakt över nästa säsong.

Nick Bochen anslöt till Vimmerby Hockey inför förra säsongen och visade med sitt spel på isen vilken hög nivå han håller.

24-åringen var en av backarna som loggade flest spelade minuter under fjolårssäsongen och imponerade med sin kreativitet och rörlighet. Han kom till spel i samtliga 52 matcher och noterades för 19 poäng, fördelat på fyra mål och 15 assist.

Backen är just nu hemma i Vancouver i västra Kanada och Vimmerby Hockey meddelar nu att han återvänder för ytterligare en säsong i den allsvenska klubben.

”Att komma till en ny miljö och välja att fortsätta sin resa här betyder så klart mycket. Nick har egenskaper som är viktiga för den kultur vi bygger i Vimmerby Hockey, och ska vi prata pusselbitar är det här en sån spelare som känts viktig för det lag vi vill sätta på isen kommande säsong. Vi vill vara en miljö där spelare både kan och vågar utvecklas", säger VH:s sportchef Pelle Johansson till klubbens sociala medier.