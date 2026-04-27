UNGA MÄN DÖMS FÖR MÄNGDER MED BROTT MOT POLISER

De två männen har utsatt olika polismän för mängder med brott.

Två män mellan 20-25 år från Vimmerby kommun döms för mängder av brott. En av dem får nu spendera nio månader i fängelse. Han har bland annat uttryckt hot mot en polis.

Brotten som den ena mannen döms för är grovt brott mot knivlagen, försök till våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, ofredande, ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd. Brottstiden är mellan 18 augusti 2024 och 2 juli 2025. Han får nio månader i fängelse plus ett skadestånd på 5 000 kronor till polismannen.

Den andra döms för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, penningtvättbrott, ofredande och narkotikabrott. Han får en skyddstillsyn och ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en kvinna som han utsatte för penningtvättbrottet. Brottstiden här är mellan augusti 2024 och oktober 2025. Mannens unga ålder vid gärningstillfället har tagits i beaktande.

Det är röriga händelser som ligger till grund för straffen. Båda männen är bosatt i Vimmerby och det är också där som brotten har skett.

Slungade ryggsäck i ryggen

Den senare mannen har spottat på en polis och slagit en ryggsäck full med ölburkar i ryggen på en annan polis. Han gjorde även motstånd och polisen fick använda elchockvapen för att få fason på honom.

När det gäller penningtvätten har mannen upplåtit sitt konto för 10 000 kronor som en kvinna lurats på. Pengarna skickade han direkt vidare till ett annat konto. Knarkbrottet rör innehav av bland annat kokain.

Den unga mannen är välkänd av rättsväsendet och trots sin unga ålder förekommer han i belastningsregistret under åtta avsnitt. Mannen har kommit bort från sitt dagliga missbruk och denna positiva utveckling motiverar en skyddstillsyn, enligt domstolen.

Annons:

Riktade dödshot mot polis

Den andra mannen är också välkänd inom brott och straff. Han är dömd vid elva tillfällen. Nu har han haft med sig en stor kniv på en fest, försökt skalla en polis, varit påverkad av cannabis, gjort motstånd vid ett polisiärt ingripande, spottat en polis i ansiktet och hotat en polis genom att säga att han ska döda polismannen och hans familj samt spränga hans hus.

Tingsrätten anser att straffvärdet ligger på nio månader i fängelse och ser ingen anledning till en annan påföljd.

Det var samma polis som fick en ryggsäck slungad i ryggen som utsattes för hotet. Han har begärt 5 000 i skadestånd för båda händelserna, men får enbart bifall för hotet.