14 år efter inbrottet – hans vapen hittades i skogen

Det var under lördagen som en privatperson var ute på en skogspromenad i Vimmerby kommun och hittade vapenskåpet i skogen.
– Vapenskåpet verkar ha legat i skogen ett tag. Det var mossa på skåpet och enligt uppgifter från patrullen var vapnen väldigt igenrostade, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.
Privatpersonen öppnade upp skåpet, såg att det låg vapen i skåpet och tog kontakt med polisen.
En polispatrull kom till platsen, hittade tre vapen och en del ammunition i skåpet samt licenser till vapnen.
– Patrullen får tag i ägaren och det visar sig att ägaren hade inbrott sommaren 2012 när han bodde i Hultsfred, säger Hampus Haag.
Ägaren av vapnen är numera hemmahörande i en annan stad i Kalmar län. Polisen har upprättat en anmälan gällande stöld av skjutvapen och det finns ingen misstänkt för brottet.