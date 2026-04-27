14 år efter inbrottet – hans vapen hittades i skogen

Flera vapen försvann vid ett inbrott i Hultsfred sommaren 2012. Nu, tolv år senare, anträffades vapnen i ett vapenskåp som låg slängt i skogen i Vimmerby kommun.

Det var under lördagen som en privatperson var ute på en skogspromenad i Vimmerby kommun och hittade vapenskåpet i skogen.

– Vapenskåpet verkar ha legat i skogen ett tag. Det var mossa på skåpet och enligt uppgifter från patrullen var vapnen väldigt igenrostade, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Privatpersonen öppnade upp skåpet, såg att det låg vapen i skåpet och tog kontakt med polisen.

En polispatrull kom till platsen, hittade tre vapen och en del ammunition i skåpet samt licenser till vapnen.

– Patrullen får tag i ägaren och det visar sig att ägaren hade inbrott sommaren 2012 när han bodde i Hultsfred, säger Hampus Haag.

Ägaren av vapnen är numera hemmahörande i en annan stad i Kalmar län. Polisen har upprättat en anmälan gällande stöld av skjutvapen och det finns ingen misstänkt för brottet.