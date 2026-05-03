Vill se barnahus i Västervik – motion inlämnad till regionen

Barn i norra länet riskerar sämre behandling i samband med brottsutredningar, det menar Kristdemokraterna som fortsätter påpeka vikten av ett barnahus i norra länet. I en motion till regionfullmäktige föreslår nu Gudrun Brunegård (KD) att ett samarbete kring inrättandet av ett gemensamt barnahus påbörjas av regionen, de norra kommunerna och rättsväsendet.

Kristdemokraterna har i många år påpekat behovet av ett barnahus i norra Kalmar län. I slutet av förra året gick polis och åklagare i länet ut och uppmanade de fem norra kommunerna i länet att gå samman för att inrätta ett barnahus, och sedan dess har frågan återigen varit på tapeten.

Gudrun Brunegård (KD) har nu lämnat in en motion om saken till regionfullmäktige.

”Det är oerhört viktigt att barn, som misstänks ha blivit utsatt för brott, som kränkningar, övergrepp eller annat våld, får största möjliga stöd och skydd, för att inte öka lidandet ännu mer. Våld och övergrepp är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk hälsa. Därför är det viktigt att fokusera på barnets behov, skapa trygghet och ge möjlighet till upprättelse och återhämtning. ” skriver Brunegård i motionen.

247 kommuner redan kopplade till barnahus

Barnahus är en samverkansmodell där myndigheter som polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar kring utredningar som rör barn, för att barnet ska slippa slussas omkring och behöva återuppleva sitt trauma genom att upprepade gånger behöva berätta om vad hen utsatts för vid misstanke om vålds- eller sexualbrott. Ett barnahus blir en fysisk plats, anpassad för barn, dit myndigheterna får komma och träffa barnet i en trygg miljö.

Av Sveriges 290 kommuner är 247 redan anslutna till ett barnahus. I Kalmar finns ett barnahus dit länets södra kommuner är kopplade. Barn i norra länet riskerar att utsättas för större påfrestningar i samband med utredningar, menar Kristdemokraterna.

”Det finns risk att den sammantagna kvaliteten i utredningen får sämre kvalitet, och att barnet eller den unge utsätts för extra påfrestning genom att behöva upprepa sin berättelse vid flera tillfällen och i ständigt nya miljöer (polishus, sjukhus, psykologmottagning, socialkontor). Detta riskerar att öka traumatiseringen.”

Lade första motionen 2014

I sin motion trycker Brunegård på den studie som 2007 gjordes vid Uppsala universitet för att utvärdera verksamhet enligt barnahusmodellen. Enligt Brunegård visade studien att barn som utsatts för grova brott fick ett bättre omhändertagande om de togs emot vid ett barnahus.

2014 lade Kristdemokraterna första gången en motion om att inrätta barnahus i Västervik i både kommunfullmäktige och dåvarande landstingsfullmäktige. Motionerna avslogs under 2017.

”Likvärdighet och jämlikt bemötande är en grundbult i svensk förvaltning. Med tanke på de erfarenheter som gjorts sedan barnahuset i Kalmar inrättades och den ojämlikhet som påtalats av representanter för professionen är det nu dags att ompröva det tidigare avslagsbeslutet”, skriver Brunegård.