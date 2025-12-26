"Brottsutsatta barn har sämre förutsättningar i norra länet"

Brottsutsatta barn i norra Kalmar län har inte samma förutsättningar som barn i övriga Sverige. Det menar polisen Sandra Eriksson och åklagaren Linda Caneus, som uppmanar kommunerna att gå ihop för att inrätta ett barnahus. ­– Barnets berättelse är ofta grunden till hela utredningen, då är det viktigt att den får lämnas under så bra förutsättningar som möjligt, säger Linda Caneus.

Ett Barnahus är en samverkansmodell där polis, åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvård arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler för att utreda misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn upp till 18 år.

Syftet är att minska barnets stress genom att samla alla nödvändiga möten på ett och samma ställe, istället för att barnet ska slussas mellan olika myndigheter och behöva berätta samma historia om och om igen.

– Ponera att man varit utsatt för sexuella övergrepp under flera års tid av en närstående, det är jättejobbigt att berätta det för någon du inte känner, att dela med sig av det mest fruktansvärda du varit med om. När du delat det med polisen slussas du till socialtjänsten för att berätta samma sak, och sedan till läkare för att berätta om det igen. Det blir ett trauma i sig, säger Linda Caneus, senior kammaråklagare på Kalmar Åklagarmyndighet.

Utöver att det kan vara traumatiskt för barnen att berätta flera gånger menar hon också att det är mer rättssäkert att bara behöva berätta en gång.

– När någon ber ett barn upprepa vad de redan berättat så kan de tänka: ”Har jag svarat fel eftersom de frågar igen?” och då riskerar man att barnet justerar sina uppgifter. Det kan tyvärr få följden att domstolen inte tycker att barnet är trovärdigt.

Finns i stora delar av Sverige

Barnahus har funnits sedan långt tillbaka i till exempel USA och på Island, och alla barn i Norge och i Danmark är knutna till ett barnahus. Men riktigt så ser det inte ut i Sverige.

Här finns det i dag 33 barnahus, som är kopplade till 247 av Sveriges 290 kommuner. I södra delen av Region Kalmar län har man ett barnahus i Kalmar som hjälper 7 av länets 12 kommuner. Men i norra Kalmar län finns det inte alls.

Det finns en samverkan idag i norra Kalmar Län mellan socialtjänsterna, BUP, Barnkliniken, Polisen och Åklagarmyndigheten. Men de saknar en fysisk plats att samarbeta på.

­– Vi gör ju så gott vi kan här i norra Kalmar län, men varför ska de barnen som bor här inte få samma rättigheter när de har samma behov som andra barn? Nu är Barnkonventionen också lag i Sverige, och Barnahus skulle hjälpa oss att göra det bättre för de här barnen, säger Linda Caneus.

– Utmärkande för barnahus är att samverkan sker i gemensamma lokaler. Bedömningen är att det ska kunna leda till ökad kvalitet i utredningarna. Det är både att man effektiviserar processen och ger bättre ger stöd och hjälp åt barnen och deras familjer, säger Sandra Eriksson, gruppchef för Brott i nära relation.

Men om det skulle finnas ett barnahus i till exempel Västervik, blir det inte långt att åka för barnen som till exempel bor i Hultsfred eller nån annan ort för att bli förhörd på ett barnahus?

– Barnet i Hultsfred som ska höras får ändå åka till Västerviks polisstation här för att höras som läget är nu. Så det skulle inte bli längre att åka.

I södra kalmar län har det funnits ett barnahus i Kalmar sedan 2013. Linda Cameus har jobbat där sedan starten. Till skillnad från att komma till ett stort polishus kommer barnen istället till en plats som är anpassade för dem, både för de som är små och för tonåringarna.

– I barnahus finns spel och lekrum, krokarna hänger i barnens höjd, de bjuds på fika, det är glada färger.... det blir en mycket tryggare miljö för barnet.

Annons:

"Alla jobbar åt samma mål"

Där möts barnen av en specialutbildad polis som är barnförhörsledare med många års erfarenhet. Ibland kan de till exempel spela spel eller fika först för att etablera en relation. Under förhöret sitter de från de andra myndigheterna i ett medhörningsrum.

– Sedan tar man alltid en paus i det förhöret och då går förhörsledaren in till oss som sitter i medhörningsrummet: socialtjänsten, åklagare och ibland psykolog från BUP eller barnläkare. Då kan man ställa sina kompletterande frågor där utifrån de behoven den enskilda myndigheten har. Jag tycker det här har fungerat jättebra i Kalmar. Jag tyckte det skapar ett fokus på barns bästa, att vi alla jobbar åt samma mål och bidrar.

Barnahuset i Kalmar har också bland annat ordnat utbildningar för att öka kunskapen hos de andra myndigheterna, och kunnat avlasta socialtjänsten genom att vara ett bollplank när det ska tas svåra beslut. De anordnar också krisstöd för barnen och familjerna.

– Det är verkligen en win-win situation, det blir bra för alla myndigheterna som är involverade i att jobba för barnens bästa, men det är också bra för barnen.

Måste väcka politiskt intresse

Även om det finns många eldsjälar inom myndigheterna i norra Kalmar län, som ville se att ett Barnahus blir verklighet, så behövs beslut från kommunernas politiker. Därför hoppas de nu på att väcka intresset för den här frågan.

­– Det vi har saknat är ett engagemang från politiken och det är de som sitter på pengarna. Vi kan bidra med våra resurser och vår kompetens, men det är kommunen som kommer behöva stå för kostnaden för lokalerna för barnahuset.

– Man behöver inte uppfinna hjulet. Det här funkar ju i 247 andra kommuner. Man kan kika på hur de andra kommunerna har löst det för att hitta den bästa lösningen för kommunerna i norra Kalmar län.