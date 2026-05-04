Uppmuntrades med Kulturpriset – så lyder motiveringen

Elaine Sanches från Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour tog emot kulturpriset som delades ut av Barbro Wendén, tv.

Hultsfred-Vimmerby Kvinnojours arbete uppmärksammades av Vänsterpartiet, som valde att tilldela föreningen årets Kulturpris. – Vi blev väldigt överraskade och tacksamma, säger verksamhetschef Elaine Sanches.

När 1 maj firades i Folkets Park passade Vänsterpartiet traditionsenligt på att dela ut sitt Kulturpris lokalt. 2026 års pris gick till Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour, vars medlemmar blev oerhört tacksamma.

– När bidragen minskat så oerhört mycket under de senaste två åren är man rädd för att folk inte ser vårt arbete. Priset kom som ett bevis på att jättemånga ser och bryr sig om Kvinnojouren och förstår hur viktigt det är att vi finns, säger Elaine Sanches.

Inte bara skyddat boende

Hon vill lyfta fram att Kvinnojouren inte bara ska förknippas med skyddat boende, utan att man gör så mycket mer än att bara tar emot våldsutsatta kvinnor med barn.

– Vi hjälper dem med allt ifrån skydd till att följa med dem till sjukhus, tingsrätter, vi arbetar oerhört mycket förebyggande, ser till att alla barn som kommer till skyddat boende får en plats på dagis, förskola, skola – och vi hjälper dem att komma till olika aktiviteter, nämner Elaine som några exempel.

– Så det finns så mycket bakom som folk inte riktigt förstår, tillägger hon.

Tilldelade priset till kvinnorna

Därför tog man emot det här priset med både tacksamhet och stolthet. Utöver diplom och en vacker rosbukett uppmuntrades föreningen också med 2 000 kronor. Överlämnandet från Vänsterpartiets Barbro Wendén möttes av applåder.

– Jag tilldelade priset till alla kvinnor och barn som bott hos oss och som har varit utsatta för våld, säger Elaine Sanches.

Motiveringen lyder: Kvinnojourens arbete värnar inte bara om kvinnorna utan också det kulturliv som utsatta kvinnor, tack vare Kvinnojourens arbete, kan ta del av.