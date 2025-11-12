Över en miljon i stöd till länets kvinnojourer – "Oerhört tacksamma"

Länets kvinnojourer får totalt 1,3 miljoner kronor per år efter ett beslut i regionala utvecklingsnämnden. "Vi är oerhört tacksamma", säger Elaine Sanches, Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour. Foton: MostPhotos/Privat

Länets tre kvinnojourer har beviljats över en miljon kronor i stöd årligen av Region Kalmar län. – Vi är oerhört tacksamma, framför allt över att politikerna ser helheten och vikten av vårt arbete, säger Elaine Sanches, verksamhetschef i Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour.

På onsdagen blev en ny överenskommelse klar mellan regionen och länets tre kvinnojourer, Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour, Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar samt Kvinno- och tjejjouren Vändela, Västervik.

Efter ett beslut i regionala utvecklingsnämnden får jourerna ett stöd på totalt 1,3 miljoner kronor per år, i tre år för att ”möjliggöra genomförandet av de gemensamma och länsövergripande insatserna och stärka likvärdig tillgång till stöd i hela Kalmar län”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Elaine Sanches är verksamhetschef i länets minsta jour sett till antalet anställda och volontärer. Beskedet gjorde henne oerhört glad och tacksam.

– Framför allt att politikerna ser vikten av det arbete vi har gjort vi tre kvinnojourer, i ungefär 40 år var och en av oss.

Vad betyder det specifikt för er verksamhet i Hultsfred-Vimmerby?

– Det betyder mycket för de kvinnor, tjejer och barn som vänder sig till oss för stöd. Samtidigt är vi helt beroende av ekonomiska bidrag för att kunna fortsätta vår verksamhet. Under året har vi sökt stöd från många lokala företag i Hultsfred och Vimmerby, men tyvärr utan gensvar. Bidragen har minskat kraftigt, och utan fortsatt stöd riskerar vi att inte kunna finnas kvar för dem som behöver oss som mest.

Särskilt fokusområde

Regionen menar att arbetet för att förebygga våld och att hjälpa våldsutsatta behöver utföras av många aktörer – och kvinnojourerna är en verksamhet som kompletterar regionen.

Det är bakgrunden till att regionen tecknat en förlängd överenskommelse med de tre kvinnojourerna, med målet att alla länets invånare ska ha samma möjlighet till stöd och våldspreventiva insatser.

"Överenskommelsen ska särskilt fokusera på information till, och dialog med, barn och unga upp till 25 år för att minska risken för våld i ungas relationer”, skriver regionen.