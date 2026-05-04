CHOCKEN VID SKOLAN: SÅG VARG PÅ GÅRDEN

Vid sextiden på valborgsmässoaftons morgon fick en person i Hultsfred en chock. På skolgården vi Albäcksskolan spatserade en varg.

Personen lyckades fånga vargen på bild och att det rör sig om en varg har verifierats av en kvalitetssäkrare av stora rovdjur på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Fredrik Ustrup är avdelningschef för djurenheten på myndigheten och berättar att det finns ytterligare en verifierad observation av en varg i trakten senaste dygnen.

Det är en bit väster om Locknevi som en varg observerades den 29 april.

– Dem är verifierad av oss också och det är troligt att det rör sig om samma varg. Sedan hade vi en i Torsås och den är observerad samtidigt som den i Hultsfred. Det kan inte vara samma varg.

Angrepp från lodjur nyligen

Ustrup ser inga konstigheter med att vargen tagit sig in på skolgården i Hultsfred.

– Vargen vet inte att den är på en skolgård och de här unga vandringsvargarna springer dit näsan pekar. De springer in i bebyggelse och rätt vad det är så är de där. I julhelgen hade vi en varg inne i Oskarshamn så det händer.

Länet har varit förskonat från vargangrepp senaste tiden.

– Det var ett tag sedan. Däremot hade vi ett lodjursangrepp relativt nyligen.

Ska allmänheten tänka på något särskilt?

– Nej, det tänker jag inte, men det här att stressa den och jaga efter den kan man undvika. Vargen kommer inte vilja vara där. Däremot kan de upplevas nyfikna och ungvargar har ju det beteendet. De är intresserad och nyfikna av hundar och annat generellt.

Var vargen begett sig efter besöket i Hultsfred är svårt att säga.

– Vi har ingen mer indikation på det. De rör sig väldigt långa sträckor och det går ganska fort. En av de här vargarna som vi hade söder om Kalmar i vintras kom det dna-prov på från Rättvik. Fem-sex mil per dygn är inget ovanligt.