Drömdebuten för Allie Abenius – hattrick direkt: "Känns overkligt"

Allie Abenius, här med storebrorsan Ville, gjorde hattrick i sin riktiga A-lagsdebut med Vimmerby IF. Foto: Privat

Hon hade inte gjort en enda träning med A-laget. I bortamatchen mot Lindö FF svarade Allie Abenius för ett sensationellt hattrick för Vimmerby IF. – Det känns fortfarande overkligt, säger 15-åringen.

Drömdebuternas drömdebut. Allie Abenius lär inte glömma Vimmerby IF:s match mot Lindö FF i första taget. Den 15-åriga anfallaren hoppade som planerat in redan i mitten av första halvlek.

– Tränarna sa att jag skulle få hoppa in ganska tidigt, men kanske bytas ut i andra halvlek. Det var väldigt kul när jag märkte att jag fick vara kvar på planen, säger hon.

Man kan lugnt säga att hon tackade för förtroendet. Efter en mållös första halvlek exploderade Allie Abenius nämligen i den andra. 15-åringen satte själv 1-2, 2-3 och 2-6 och var stor segerorganisatör i Vimmerby IF:s mäktiga vändning.

– Det känns jättebra såklart. Och lite konstigt. Det känns inte som att det är jag som har gjort tre mål. Jag kan fortfarande knappt fatta det. Men det är många som gratulerat och det känns jättekul.

Vad pratade ni om i paus?

– Att vi skulle pressa högre och stressa dem lite. När vi gjorde det tillsammans blev det jättebra.

Drömmål på volley

Själv pratade hon en stund i halvtid med sin storebror Ville Abenius som spelar i Vimmerby IF:s herrlag. Där fick hon en viktig uppmaning.

– Han sa att jag måste våga mer och spela hårdare, som jag brukar. Det kändes som att jag fick en boost av det. Vi har spelat mycket tillsammans både hemma och på Ceos och jag både inspireras av och ser upp till honom. Att jag vågar gå in i närkamperna kan bero på att jag alltid haft en brorsa att ta ut det på, haha.

Om hennes första mål var slumpmässigt efter att Lindö FF:s målvakt tappat in bollen var de övriga två desto vackrare. Inte minst det andra målet där Allie Abenius på volley snyggt lobbade in 2-3 över målvakten.

– Jag såg chansen och testade en lobb. Jag visste inte om det skulle gå, men det var det coolaste målet av de tre. Vid det sista målet hade jag en back i ryggen, kom en mot en och sköt in bollen under målvakten.

Annons:

Första träningen – dagen efter succén

Inför matchen hade Allie Abenius inte gjort en enda träning med A-laget.

Under måndagskvällen, en dag efter drömdebuten, gjorde 15-åringen sin första träning.

– Tempot är mycket snabbare. Det är den största skillnaden. Jag tror att det blir positivt och att jag kommer utvecklas av att få träna med dem. Men jag tar det som det kommer och är förberedd på att det kanske inte blir så mycket speltid.

Tja, det lär bli svårt att hålla snabba och målfarliga Allie Abenius utanför truppen framöver.