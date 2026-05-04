KALMAR OCH TROTJÄNAREN GÅR SKILDA VÄGAR

”Efter sex år i Kalmar HC har det blivit dags för mig att gå vidare”, säger han i en kommentar till klubbens hemsida.

Gabriel Olsson har representerat Kalmar HC i sex säsonger. Det blir dock ingen sjunde säsong i klubben där han har växt ut till en kulturbärare.

Kalmar HC skriver i ett pressmeddelande att sportgruppen har haft en god dialog om framtiden med forwarden Gabriel Olsson. Det har nu mynnat ut i att parterna enats om att gå vidare.

”Beslutet har vuxit fram genom en öppen och varm dialog mellan samtliga parter, där respekten för varandra har stått i centrum”, skriver Kalmar HC i ett pressmeddelande.

"Ingen dramatik bakom"

Gabriel Olsson anslöt till Kalmar HC under säsongen 20/21 och har spelat 263 matcher och gjort 79 poäng för klubben. Nu kommer forwarden med nummer 71 på ryggen fortsätta karriären på annat håll.

”Det har verkligen inte varit ett lätt beslut. Den här klubben har varit en stor del av mitt liv under en lång tid – en plats där jag har utvecklats både som spelare och som person. Jag tar med mig otroligt många fina minnen, lärdomar och relationer som jag kommer värdera högt framöver. Nu väntar ett nytt kapitel, men Kalmar HC kommer alltid betyda mycket för mig. Jag kan med stolthet säga att jag har gett allt jag haft för den här klubben, varje dag”, säger Gabriel Olsson i pressmeddelandet.

Kalmar HC:s nytillträdde general manager Daniel Stolt poängterar att det är ett gemensamt beslut som har fattats.

”Efter en tids dialog har ”Gabbe” och jag landat i att avsluta gällande avtal i förtid. Det ligger ingen dramatik bakom detta beslut utan det är något båda parter är tillfreds med. Vi känner givetvis att det är tråkigt, men samtidigt är det såhär den här branschen är ibland. Gabbe har varit med hela resan som vi startade för fem år sedan och har varit en viktig person och spelare för oss”, säger Daniel Stolt i pressmeddelandet.

Enligt Barometern kommer Gabriel Olssons karriär gå vidare till seriekonkurrenten Södertälje SK, men det är i dagsläget inget som har kommunicerats.